शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहियाती कदम के तौर पर 31 मार्च तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी. बजट सत्र के दौरान सदन में एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और क्रैचों समेत सभी सिनेमाघर और शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे.

