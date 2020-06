Delhi Update News: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं. Unlock 1 और दिल्ली की आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की. सीएम केजरीवाल ने कहा कि कल यानि सोमवार से दिल्ली के सभी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे. इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने दिल्ली अस्तालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब से दिल्ली के अस्पता में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा. Also Read - केजरीवाल सरकार की अस्पतालों को सख्त निर्देश- तीन महीने के लिए पर्याप्त पीपीई किट, ऑक्सीजन मास्क खरीदें

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉर्डर के अलावा सोमवार से राजधानी में मॉल्स, रेस्टोरंट और धार्मिक स्थल पूरी तरह से खोले जाएंगे. सीएम केजरीवाल ने बाताय कि कैबिनेट मीटिंग में कमेटी और लोगों के सुझाव के मुताबिक ये फैसला लिया है कि कल दिल्ली के बार्डर खोल दिए जाएंगे. Also Read - Coronavirus Delhi latest Update: दिल्ली में कोरोना का विस्फोट, एक दिन में 1500 से अधिक नए मामले, सरकार ने समिति का किया गठन

अस्पाताल के बारे में लिए गए निर्णय को बताते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस हफ्ते जनता से सुझाव मांगा था कि क्या दिल्ली के अस्पतालों को दूसरे राज्यों के लिए खोल देना चाहिए तो लगभग 90% लोगों ने कहा कि जबतक देश में कोरोना के हालात बने हुए हैं तब तक दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए.

Delhi hospitals will be available for the people of Delhi only, while Central hospitals will remain open for all: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. #COVID19 pic.twitter.com/W66TrJmCr3

