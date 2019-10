सोनीपत/ नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस प्रमुख बनाए जाने का मजाक उड़ाते हुए कहा, ”खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी मरी हुई.” सोनीपत के निकट खरखौदा में रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खट्टर ने राहुल गांधी के स्थान पर किसी अन्य को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के कांग्रेस के प्रयासों का उपहास उड़ाया. वहीं, कांग्रेस ने इस बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का ‘‘महिला विरोधी” चरित्र दिखाती है. कांग्रेस ने कहा कि खट्टर को तुरंत माफी मांगनी चाहिए.

तीन महीने तक देशभर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने तीन महीने तक देशभर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की और इसके बाद, आप जानते हैं कि कौन प्रमुख बना-सोनिया गांधी. फिर से वही गांधी परिवार. उनकी स्थिति है, ‘खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई’. यह उनकी स्थिति है.’’

परिवारवादी दलों को बाहर का दरवाजा दिखाएं

खट्टर ने कांग्रेस एवं जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) पर तीखा हमला करते हुए मतदाताओं से कहा कि वे इन परिवारवादी दलों को बाहर का दरवाजा दिखाएं. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य और केंद्र में परिवारवादी दल हैं. आप जानते हैं कि परिवारवाद पर आधारित ये दल किस तरह का तमाशा कर रहे हैं. अब परिवार के भीतर भी आपसी झगड़े चल रहे हैं. एक तरफ पप्पू है और दूसरी तरफ मां….”

Delhi: Delhi Pradesh Mahila Congress protest against Haryana CM Manohar Lal Khattar over his comment on Congress Interim President Sonia Gandhi. Delhi Pradesh Mahila Congress President says, “He has made anti-women comments earlier too, shows that he has no respect for women.” pic.twitter.com/KgDqEBCmLF

— ANI (@ANI) October 14, 2019