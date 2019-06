कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19वीं सदी के समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नई आवक्ष प्रतिमा मंगलवार को उस कॉलेज में स्थापित की, जहां पिछले महीने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोडशो के दौरान पुरानी प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया था. विद्यासागर की आवक्ष-प्रतिमा को 28 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान शहर के एक कॉलेज में तोड़ दिया गया था. वहीं, बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई, उनमें से आठ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के थे.

बनर्जी ने हेयर स्कूल में हुए कार्यक्रम में नई आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया और फिर खुली जीप में विद्यासागर कॉलेज गईं, जहां इसे उसी स्थान पर स्थापित किया गया, जहां पुरानी प्रतिमा लगी हुई थी. कार्यक्रम में प्रख्यात कवि, लेखक और वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे. प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का कटु दौर चला. बनर्जी और शाह ने एक-दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया था.

बता दें कि हाल ही में राज्य में 42 लोकसभा सीटों के लिए हुए लोकसभा चुनाव में 18 पर बीजेपी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर हिंसा हुई. तृणमूल को भाजपा से महज चार सीटें अधिक यानि 22 सीटें मिलीं.

ममता ने कॉलेज के प्रांगण में विद्यासागर की 8.5 फुट लंबी सफेद फाइबर ग्लास की प्रतिमा का भी अनावरण किया. हेयर स्कूल के समीप प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बनर्जी ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में दस लोगों की मौत हो गई और उनमें से आठ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के थे. उन्होंने बताया कि अन्य दो भाजपा समर्थक थे. बनर्जी ने कहा, हर मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं मुख्य सचिव से सभी 10 मृतकों के परिवारों को आपदा प्रबंधन निधि से सहायता मुहैया कराने के लिए कहूंगी. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच की जाएगी.

हेयर स्कूल में सभा के दौरान ममता बनर्जी ने विद्यासागर की आवक्ष-प्रतिमा को तोड़े जाने को ‘बंगाल की संस्कृति व परंपरा पर हमला’ बताया और भगवा पार्टी पर ‘बंगाल को गुजरात’ में बदलने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “रैली अमित शाह द्वारा निकाली गई थी. वह अब देश के गृहमंत्री हैं. तोड़-फोड़ की इजाजत क्यों दी गई? उनके लोगों ने प्रतिमा क्यों तोड़ी? हमारे पास सभी सबूत हैं. फिर भी वे झूठ बोल रहे हैं.”

प्रतिमा को तोड़कर विद्यासागर के कार्य नष्ट नहीं कर सकते

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “विद्यासागर की आवक्ष-प्रतिमा को तोड़कर, उनके कार्य को नष्ट नहीं किया जा सकता. राजा राममोहन राय की आलोचना करके वे बंगाल की संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते. लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारी संस्कृति, हमारे विजन, हमारे इतिहास पर एक सुनियोजित हमला है. यह बंगाल को नष्ट करने व इसे गुजरात में बदलने की साजिश है. यह बंगाल के साहित्य और इतिहास को खत्म करने की साजिश है.”

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: Every state has its own heritage & language. It’s our India. But BJP will not decide the fate of the state. They will say Tamil Nadu ko ab Hindi seekhna hai, arey ab koi Hindi seekhne ka course thodi karega. This is not done. pic.twitter.com/rsQK1u5IWI

— ANI (@ANI) June 11, 2019