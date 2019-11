नई दिल्ली: विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सभी पार्टी के नेताओं के राजनीतिक तेवर बदले-बदले से दिखने लगे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असद्दुदीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर निशाना साधा है. कूचबिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने ओवैसी पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने यहां अल्पसंख्यक कट्टरता को लेकर चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे असद्दुदीन ओवैसी जैसे नेताओं पर भरोसा न करें.

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Cooch Behar: Extremism is coming out among the minorities, just as there are extremists among the Hindus. There is a political party and they are taking money from the BJP, they are from Hyderabad, not from West Bengal. (18.11.19) pic.twitter.com/cImWHdGc6o

— ANI (@ANI) November 19, 2019