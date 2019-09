नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी नॉर्थ ब्लॉक स्थित शाह के कार्यालय में उनसे मिलने पहुंचीं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में एनआरसी के बारे में कुछ नहीं कहा. मैंने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में NRC की जरूरत नहीं है.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैंने उन्हें ( केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्हे बताया कि एनआरसी से छूटे हुए 19 लाख लोगों में से कई हिंदी भाषी, बंगाली भाषी और स्थानीय असमी हैं. कई वास्तविक मतदाताओं को छोड़ दिया गया है. इस पर गौर किया जाना चाहिए. मैंने उन्‍हें एक आधिकारिक पत्र प्रस्तुत किया है.

