नई दिल्‍ली: विधानसभा चुनाव के परिणामों में मुख्‍यमंत्री व बीजेपी मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के उम्‍मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं. हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्‍कर चल रही है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी साम्पला-किलोई सीटों पर आगे चल रहे हैं. शुरुआती रुझान में भाजपा के अनिल विज को अम्बाला छावनी क्षेत्र में बढ़त हासिल है. हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए गुरुवार को सुबह मतगणना शुरू हो गई.

#UPDATE Haryana CM Manohar Lal Khattar contesting from Karnal assembly seat is leading with 14030 votes, after third round of counting. #HaryanaAssemblyPolls2019 https://t.co/zzqmLxe1Kx

— ANI (@ANI) October 24, 2019