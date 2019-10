चंडीगढ़/ नई दिल्‍ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं. बीजेपी के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ खट्टर की मीटिंग होने जा रही है. इस बीच खबर है कि पांच निर्दलीय विधायक बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार हैं. खट्टर ने यहांं न‍िर्दलीय व‍िधायकों से मुलाकात की है.

ताजा खबरों के मुताब‍िक पांच व‍िधायक बीजेपी को समर्थन देने के ल‍िए द‍िल्‍ली पहुंच चुके हैं. सीएम खट्टर ने इन व‍िधायकों से मुलाकात हर‍ियाणा भवन में की है.

अभी तक ये व‍िधायक

1. गोपाल कांडा

2. रणजीत सिंह

3. राकेश दौलताबाद

4. रणधीर गोलन

5. बलराज कुंडू

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुबह खट्टर हेलि‍कॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने चंडीगढ़ से अपने सरकारी निवास के पास से ही उड़ान भरी. खट्टर दिल्‍ली में हरियाणा भवन में पहुंच चुके हैं. वह दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भेंट करेंगे और राज्य में सरकार बनाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे.

पार्टी के पास विकल्प है कि वह सिर्फ स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से सरकार बनाए या फिर जजपा से संपर्क करे या दोनों विकल्पों पर विचार करे. सूत्रों ने बताया कि खट्टर की दिल्ली यात्रा के दौरान इस सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा.

Haryana CM ML Khattar arrives at Haryana Bhawan in Delhi; He will hold a meeting with BJP Working President JP Nadda and BJP Haryana In-charge Anil Jain today. pic.twitter.com/lfXuHfnCVh

— ANI (@ANI) October 25, 2019