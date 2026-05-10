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टाइगर स्टेट से वाइल्डलाइफ लीडर बनने की ओर मध्य प्रदेश... जानें CM मोहन यादव की अगुवाई में राज्य कैसे हासिल कर रहा ये मुकाम

CM Mohan Yadav Kuno park: मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक गौरव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक अभूतपूर्व मॉडल पेश किया है. अब कूनो नेशनल पार्क में मादा चीतों की मुक्ति और नए टाइगर रिजर्व की घोषणा राज्य को दुनिया की 'वाइल्डलाइफ लेबोरेटरी' बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली है.

Published date india.com Published: May 10, 2026 12:23 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav Kuno park
MP के CM डॉ. मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क के दो मादा चीतों को उनके बाड़े से वन क्षेत्र में मुक्त करेंगे

CM Mohan Yadav MP wildlife leader: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट से आगे ले जाते हुए अब एक वैश्विक ‘वाइल्डलाइफ लीडर’ के रूप में स्थापित करने को लेकर लगातार प्रयासरत है.चाहे कूनो नेशनल पार्क में चीतों की वापसी हो या रातापानी और माधव जैसे नए टाइगर रिजर्व की घोषणा, राज्य में वन्यजीव संरक्षण को लेकर लगातार बड़े इनिसिएटिव लिए जा रहे हैं.

MP CM की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 10-11 मई को कूनो नेशनल पार्क के भ्रमण पर रहेंगे, जहां वे बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को वन क्षेत्र में मुक्त करेंगे. प्रोजेक्ट चीता की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां चीतों की संख्या अब 57 तक पहुंच चुकी है. कूनो अब केवल एक पार्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है.

टाइगर रिजर्व का विस्तार

दिसंबर-2023 में शपथ लेने के बाद से डॉ. यादव ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. रातापानी टाइगर रिजर्व, जो 17 वर्षों से लंबित था, उसे अब देश का 8वां और प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही, माधव टाइगर रिजर्व में 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की एक आधुनिक और व्यावहारिक रणनीति का हिस्सा है.

गिद्ध और वन्यजीवों का अनूठा संरक्षण अभियान

मध्यप्रदेश आज 14 हजार से अधिक गिद्धों के साथ देश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. भोपाल के केरवा क्षेत्र में संचालित रेस्क्यू सेंटर की सफलता का प्रमाण यह है कि यहां से मुक्त किया गया एक गिद्ध उज्बेकिस्तान तक की उड़ान भर चुका है. इसके अलावा, कूनो नदी में घड़ियाल और कछुए छोड़ना और नर्मदा में मगरमच्छों की संख्या बढ़ाना राज्य के इको-सिस्टम को दोबारा संतुलित करने की दिशा में बड़े कदम हैं.

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साउंडप्रूफ कॉरिडोर

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश में वाइल्डलाइफ फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. रातापानी में 12 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह साउंडप्रूफ कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें वन्यजीवों के लिए 7 अंडरपास बनाए गए हैं. एनएच-46 पर बनाए जा रहे अंडरपास और ‘टेबल टॉप मार्किंग’ जैसे नवाचार सड़क हादसों में वन्यजीवों की मृत्यु को रोकने के लिए देश के लिए एक मॉडल बन गए हैं.

हाथी मित्र और नई योजनाएं

हाथी संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 47 करोड़ रुपये की व्यापक योजना को मंजूरी दी है, जिसमें ‘हाथी मित्र’ और रेडियो टैगिंग जैसे वैज्ञानिक तरीके शामिल हैं. विशेष रूप से, वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना एक क्रांतिकारी निर्णय है. यह कदम न केवल वन्यजीवों की रक्षा करता है, बल्कि स्थानीय समुदाय के बीच उनके प्रति स्वीकार्यता और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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