30 करोड़ की सौगात, UCC पर बड़ा ऐलान! शाजापुर से सीएम मोहन यादव ने किसानों और विकास को लेकर खोला योजनाओं का पिटारा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर के कालापीपल में 30.86 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. उन्होंने किसानों, सिंचाई, निवेश, महिला योजनाओं और समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

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कालापीपल में 30.86 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.

मुख्यमंत्री ने शाजापुर के लिए नई सड़कें और रेलवे ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की.

किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई विस्तार और MSP व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया.

डॉ. मोहन यादव ने इसी महीने मध्य प्रदेश में UCC लागू करने के प्रयास का ऐलान किया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को शाजापुर जिले के कालापीपल में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन और ‘हरा-भरा कालापीपल’ पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने करीब 30.86 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री का रोड शो भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया.

मुख्यमंत्री ने शाजापुर जिले के लिए नई सड़कें और रेलवे ओवरब्रिज बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है.

‘किसान सरकार की प्राथमिकता’

अपने संबोधन में डॉ. यादव ने किसानों को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में बताया. उन्होंने कहा कि कृषि ऋण व्यवस्था को अधिक सरल बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को बार-बार ब्याज संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े. उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद की व्यवस्था को भी मजबूत करने का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने नर्मदा परियोजना, पार्वती-कालीसिंध परियोजना और केन-बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से मध्य प्रदेश के कई जिलों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी.

महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खातों में नियमित आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाती रहेगी.

राजनीतिक मुद्दों पर क्या बोले CM?

राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल राजनीति करता है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और उद्योगों के आने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने ये भी कहा कि पेप्सिको जैसी कंपनियों के निवेश से किसानों को अपनी फसल का बेहतर बाजार मिलेगा.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसी महीने विधानसभा में UCC लागू करने की दिशा में प्रयास करेगी. उनका कहना था कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और इससे समाज में समानता तथा न्याय की भावना मजबूत होगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार विकास, कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में तेजी से काम जारी रखेगी, ताकि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके.