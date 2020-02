भुवनेश्वर: एक दूसरे के कटु आलोचक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पर भोज में शिरकत की. इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ थे. यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद पटनायक द्वारा दिए गए भोज में मेज पर शाह और बनर्जी एक दूसरे के आमने-सामने बैठे थे.

Odisha: CM Naveen Patnaik hosted a lunch for Union Home Minister Amit Shah, Union Minister Dharmendra Pradhan, West Bengal CM Mamata Banerjee and Bihar CM Nitish Kumar at his residence in Bhubaneswar today. pic.twitter.com/hMMVxsEhiZ

