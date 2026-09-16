'जन्मदिन का सबसे खास और यादगार उपहार', CM पुष्कर धामी ने दिव्यांग बच्चों के बीच काटा बर्थडे केक

मुख्यमंत्री धामी अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और काफी समय उनके बीच बिताया.

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Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार (सितंबर,16, 2026) को अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया. मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और काफी समय उनके बीच बिताया. इस दौरान बच्चों के साथ हुई बातचीत और उनके स्नेह ने मुख्यमंत्री को भावुक कर दिया। उनकी आंखें भी नम हो गईं.

‘जन्मदिन का सबसे खास और यादगार उपहार’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच देखकर संस्थान के बच्चे काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनकी पढ़ाई, रुचियों तथा भविष्य को लेकर भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में किसी भी चुनौती को अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए. बच्चों के साथ समय बिताने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बीच बिताया गया समय उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी और उनका स्नेह उनके जन्मदिन का सबसे खास और यादगार उपहार है.

सीएम धामी ने कहा कि हर बच्चे के भीतर प्रतिभा और आगे बढ़ने की क्षमता होती है. दिव्यांग बच्चों को भी समाज में समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, ताकि वे अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर संस्थान में बच्चों के बीच एक आत्मीय माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और संस्थान के शिक्षक भी मौजूद रहे.