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Cm Vijay Proves Majority In Tamil Nadu Assembly Floor Test Find Out How Many Votes Were Cast For And Against

तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में सीएम विजय ने साबित किया बहुमत, जानें समर्थन और विरोध में पड़े कितने वोट

Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में सीएम सी जोसेफ विजय ने बहुमत साबित कर दिया है.

(photo credit ANI, for representation only)

Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में बुधवार को राज्य के नए सीएम सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत साबित कर दिया है.

ये खबर अपडेट की जारी रही है.