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तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में सीएम विजय ने साबित किया बहुमत, जानें समर्थन और विरोध में पड़े कितने वोट
Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में सीएम सी जोसेफ विजय ने बहुमत साबित कर दिया है.
Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में बुधवार को राज्य के नए सीएम सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत साबित कर दिया है.
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