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तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में सीएम विजय ने साबित किया बहुमत, जानें समर्थन और विरोध में पड़े कितने वोट

Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में सीएम सी जोसेफ विजय ने बहुमत साबित कर दिया है.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 12:04 PM IST
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तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट में सीएम विजय ने साबित किया बहुमत, जानें समर्थन और विरोध में पड़े कितने वोट
(photo credit ANI, for representation only)

Tamil Nadu Assembly Floor Test: तमिलनाडु की विधानसभा में बुधवार को राज्य के नए सीएम सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत साबित कर दिया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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