अविश्वास प्रस्ताव पर CM विष्णुदेव साय का करारा जवाब, बोले- 3 करोड़ जनता के भरोसे के खिलाफ, गिनाईं छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी उपलब्धियां

Chhattisgarh CM on No confidence motion: छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये 3 करोड़ जनता के भरोसे का अपमान है. उन्होंने अपने दावे को लेकर पिछले ढाई वर्षों में अपनी सरकार के कामों, जैसे महतारी वंदन योजना, रिकॉर्ड धान खरीदी और नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलताओं का पूरा ब्योरा पेश किया.

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छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय

CM विष्णुदेव साय ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के फैसले और उनके अटूट भरोसे के खिलाफ बताया,

CM साय ने सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के जरिए लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी गई,

10 लाख से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी, साथ ही किसानों 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की ऐतिहासिक खरीदी की गई,

केंद्र के सहयोग से राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी सफलता मिली है, जिससे बस्तर समेत पूरे प्रदेश में शांति का नया माहौल बना है,

Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai reacts on No confidence motion: छत्तीसगढ़ विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा जवाब दिया है. सीएम साय ने साफ शब्दों में कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के उस विश्वास और जनादेश के खिलाफ है, जो उन्होंने साल 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों में मोदी की गारंटी पर जताया था. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के ढाई वर्षों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश करते हुए बताया कि कैसे उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग किसान, महिला, युवा, गरीब और आदिवासियों के विकास के लिए दिन-रात काम किया है.

महिलाओं को आर्थिक रूप से बनाया मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है. महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री फीस में 50% और स्टाम्प ड्यूटी में 1% की बड़ी छूट दी गई है.

आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया और इसलिए वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने आप लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। यह सब आप लोगों की करनी का ही नतीजा है। -विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर उद्बोधन

छत्तीसगढ़ विधानसभा pic.twitter.com/5876OdgGlF — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 18, 2026

रिकॉर्ड धान खरीदी और बोनस का भुगतान

किसानों के कल्याण का जिक्र करते हुए सीएम साय ने बताया कि सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों से किए वादे पूरे किए गए. सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की रिकॉर्ड खरीदी की और दो साल का पुराना बकाया बोनस भी सीधे किसानों के खातों में भेजा. इसके अलावा शून्य फीसदी ब्याज पर कृषि लोन और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की नई योजनाओं को रिकॉर्ड मंजूरियां दी गईं.

आदिवासी समाज का सम्मान

बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों के विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रही है. तेंदूपत्ता कलेक्टर्स (संग्राहकों) की मजदूरी बढ़ाई गई है और उनके लिए ‘चरणपादुका योजना’ दोबारा शुरू की गई है. प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के जरिए सुदूर आदिवासी गांवों तक पक्की सड़कें, बिजली, साफ पानी, अच्छे मकान और इलाज की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. वहीं, युवाओं के लिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता बढ़ाई गई है और वीर सेनानियों के सम्मान में नए स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है.

नक्सलवाद पर कड़ा एक्शन

सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में है. अब बस्तर के दूर-दराज इलाकों में भी शांति और सुरक्षा का माहौल बन रहा है. राजधानी रायपुर में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है और ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं.