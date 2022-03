नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की. इसके साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं. पीएम मोदी से पहले वह उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भाजपा महासचिव (संगठन) बी एल संतोष से मुलाकात की.Also Read - PM मोदी ने की स्वदेशी थार की सवारी, जानें खासियत

Uttar Pradesh-designate Chief Minister Yogi Adityanath met Prime Minister Narendra Modi at the latter’s residence in Delhi. pic.twitter.com/vjzUlcjvkB

मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने की तैयारी कर रहे आदित्यनाथ शाह ने शीर्ष नेतृत्व से सरकार गठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. सूत्रों ने बताया कि आदित्यनाथ के दो दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में ठहरने की संभावना है. भाजपा को राज्य की 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए हाल में हुए चुनावों में 255 सीट हासिल हुई हैं और उसके दो सहयोगी दल ने 18 सीट जीती हैं.

Uttar Pradesh-designate CM and BJP leader Yogi Adityanath met party’s president JP Nadda at the latter’s residence in Delhi pic.twitter.com/uSuXNq1nVi

