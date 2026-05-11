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देश का डीप टेक कैपिटल बनेगा UP, तकनीक को साथ चलने की जरूरत.... राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर CM योगी का राज्य के लोगों को संदेश

CM Yogi ki Pati: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) के अवसर पर प्रदेशवासियों को समर्पित करते हुए एक 'पाती' लिखा है, जिसमें उन्होंने यूपी को भारत का डीप टेक कैपिटल बनाने का संकल्प दोहराया है.

Published date india.com Published: May 11, 2026 10:52 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
CM Yogi Adityanath National Technology Day to make UP Deep Tech Capital
सीएम योगी की पाती

CM Yogi message on national technology day: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अहम अपील की.  CM योगी ने राज्य के लोगों को याद दिलाया कि 11 मई की तारीख महज एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. साल 1998 में आज ही के दिन पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत का एहसास कराया था. इसी दिन स्वदेशी विमान हंस-3 ने उड़ान भरी और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जिसने साबित किया कि हम तकनीकी रूप से किसी से पीछे नहीं हैं.

लैब से खेतों तक पहुंची तकनीक

सीएम योगी ने कहा कि तकनीक का असली फायदा तब है जब वह आम आदमी के जीवन को सुगम बनाए. आज उत्तर प्रदेश में तकनीक प्रयोगशालाओं की फाइलों से निकलकर किसानों के खेत-खलिहान तक पहुंच चुकी है. डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है. ऑनलाइन स्व-गणना जैसी सुविधाएं इसी तकनीकी क्रांति का जीवंत उदाहरण हैं.

सशक्त युवा और उत्तर प्रदेश की समृद्धि

पाती में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वे ही प्रदेश की समृद्धि का असली आधार हैं. सरकार ने युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रोबोटिक्स और एआई (AI) मिशन की शुरुआत की है. पाती में उन्होंने बताया कि टेक युवा-समर्थ युवा योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को आधुनिकतम प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से समाधान देने वाले बनें.

यूपी बनेगा देश का डीप टेक कैपिटल

CM योगी ने प्रदेशवासियों को बताया कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और मेड-टेक (Med-Tech) जैसे उभरते क्षेत्रों में तेजी से निवेश कर रही है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का ‘डीप टेक कैपिटल’ बनाना है, जहां दुनिया भर की समस्याओं का तकनीकी समाधान तैयार हो.

ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि आज यूपी की धरती पर ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें बन रही हैं। यह न केवल गर्व की बात है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. आईटी पार्क और स्टार्टअप्स के मामले में भी उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है.

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समय की मांग

पाती के अंत में, मुख्यमंत्री ने युवाओं से एक महत्वपूर्ण अपील की. उन्होंने कहा कि तकनीक समय की तरह है, यदि आप इसके साथ नहीं चलेंगे, तो समय से पिछड़ जाएंगे. तकनीक को अपनाना आज विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है. युवाओं का नवाचार (Innovation) ही एक आत्मनिर्भर प्रदेश का निर्माण करेगा. सीएम के अनुसार, यही पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया था.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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