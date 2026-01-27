Hindi India Hindi

Cm Yogi Adityanath Sets New Deadline For Ganga Expressway Mega Project To Be Completed By Febuary

UP Mega Project: गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर CM योगी ने तय की नई डेडलाइन, इस तारीख तक पूरा होगा काम; जानें डिटेल

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे को फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे राज्य की कनेक्टिविटी, उद्योग, कृषि और निवेश को नई रफ्तार देगा.

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश को देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में शामिल करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए.

एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश को आर्थिक समृद्धि और निवेश का नया केंद्र बना रहे हैं. ऐसे में सभी योजनाओं को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

क्या बोले CM योगी?

गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़क परियोजना राज्य की कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती देगी. यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा और सीधे तौर पर 500 से ज्यादा गांवों को लाभ पहुंचाएगा. इसके पूरा होने से औद्योगिक गतिविधियों, कृषि व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी.

सरकार सड़क की गुणवत्ता को लेकर भी कोई समझौता नहीं करना चाहती. इसके लिए आधुनिक तकनीकी मानकों के आधार पर रोड टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें रफनेस इंडेक्स और राइडिंग कम्फर्ट इंडेक्स जैसे पैमाने शामिल हैं. इसके अलावा साइड सुविधाएं, विश्राम स्थल, सड़क सुरक्षा उपकरण, साइन बोर्ड और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी उच्च मानकों के अनुसार विकसित किए जा रहे हैं.

बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की वैश्विक कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. पहले चरण के संचालन के बाद एक करोड़ से अधिक यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही यह एयरपोर्ट राज्य को एयर कार्गो हब के रूप में भी नई पहचान देगा.

गंगा कैनाल परियोजना पर भी जोर

सिंचाई के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने मिडिल गंगा कैनाल परियोजना पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. इस परियोजना के पूरा होने से अमरोहा, मुरादाबाद और संभल जिलों के बड़े कृषि क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

Add India.com as a Preferred Source

ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने रिहंद और ओबरा की जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है. इसके बिना निवेश और उद्योगों का विस्तार संभव नहीं है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए.