जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. पेट्रोल-डीजल की महंगाई से पहले ही जनता परेशान है. अब उन्हें सीएनजी और पीएनजी की महंगाई भी झेलनी होगी. दरअसल, दिल्ली और एनसीआर में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं.Also Read - IGL Hikes CNG, PNG Prices: दिल्ली और आसपास के इलाकों में महंगी हुई CNG, PNG के दाम भी बढ़े, जानें क्या है नया रेट..

आईजीएल के मुताबिक अब दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़कर 44.30 रुपये हो गए हैं, जबकि यह पहले 43.40 रुपये था. इसी तरह दिल्ली में पीएमजी के भाव 29.66 एससीएम हो गए हैं. नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं. Also Read - खुशखबरी! एक बार फिर रसोई गैस के दामों में होगी कटौती, जानें कब से सस्ता होगा सिलेंडर

CNG retail price in Delhi revised from Rs 43.40/kg to Rs 44.30/kg w.e.f 8th July; PNG domestic price to be Rs 29.66 per SCM.

CNG retail price in Noida, Greater Noida & Ghaziabad revised from Rs 49.08/kg to Rs 49.98/kg w.e.f 8th July; PNG domestic price to be Rs 29.61 per SCM. pic.twitter.com/BJRXkVXU3g

— ANI (@ANI) July 8, 2021