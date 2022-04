CNG Price Hike : जनता पर महंगाई के बोझ बढ़ने का सिलसिला जारी है, पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अब CNG के दामों में भी इजाफा किया जा रहा है. IGL ने बुधवार को सीएनजी की नई दरों की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में CNG की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 66.61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है. द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CNG की कीमत 69.18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, तो गुरुग्राम में दाम 74.94 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए गए हैं.Also Read - CNG PRICE HIKE: CNG के दाम 2.5 रुपये प्रति किलो बढ़े, दिल्ली में भाव बढ़कर 64.11 रुपये प्रति किलो पर पहुंचे

बताते चलें कि आईजीएल राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में CNG और पाइप वाली रसोई गैस (PNG) की सप्लाई करती है. पिछले एक महीने में सीएनजी की कीमतों में यह आठवीं बढ़ोतरी है और इस दौरान कुल मिलाकर दरें लगभग पांच रुपये प्रति किलो बढ़ गई हैं. Also Read - विदेशी युवक ने भारत में रहकर लड़कियों को शादी का झांसा देकर 50 करोड़ से ज्‍यादा की ठगी की

