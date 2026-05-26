  • Hindi
  • India Hindi
  • Cng Price Hiked Again By Rs 2 Per Kg Now New Rate Is 83 09 Per Kg In Delhi

CNG की कीमतों पर फिर हुई बढ़ोतरी, इस बार 2 रुपये प्रति किलो महंगी, बीते 12 दिनों में चौथी बार बढ़ाए दाम

CNG prices Hiked again: सीएनजी की कीमतों में बीते 12 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज हुई है. मंगलवार को 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ गए हैं.

Published date india.com Updated: May 26, 2026 8:18 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
CNG Pumps
इस महीने चौथी बार बढ़े CNG के दाम

CNG prices Hiked again: संघनित प्राकृतिक गैस (CNG) के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है. मंगलवार की राजधानी दिल्ली में सुबह 6 बजे से 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ गए. पिछले दो सप्ताह में यह चौथी बार दाम बढ़े हैं और अब तक यह ईंधन कुल 6 रुपये प्रति किलो महंगा हो चुका है. अब दिल्ली में एक किलो सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये हो गई है. पश्चिम एशिया के संकट के चलते ईंधन के दामों में लगातार तेजी दर्ज हो रही है और अब भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है.

15 मई से अब तक चौथी बार दामों में उछाल

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ छिड़े इस युद्ध के बाद से कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था. भारत मई महीने के मध्य तक कीमतों पर नियंत्रण जारी था, तब सिर्फ रसोई गैस के दाम और सप्लाई पर ही प्रभाव दिखा था. लेकिन 15 मई के बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़ाना शुरू कर दिए.

अब तक कुल ₹6/- kg महंगी हुई CNG

मंगलवार (26 मई) से पहले CNG की कीमतों में 15 मई, 18 मई और 23 मई को भी उछाल दर्ज किया गया था, तब यह बढ़ोतरी क्रमश: 2 रुपये, 1 रुपये और 1 रुपये की गई गई थी. इस तरह अब तक कुल 6 रुपये प्रतिकिलो की दर से यह ईंधन महंगा हो गया है.

अमेरिका-ईरान तनाव और रुपये की कमजोरी के चलते बढ़ रहे दाम

कीमतों में इस वृद्धि का कारण पश्चिम एशिया में लगातार चल रहे तनाव के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल, गैस की सप्लाई पर पड़ रहे असर और बढ़ रही कीमतों के चलते हो रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, जिससे वहां से इस ईंधन की सप्लाई सामान्य नहीं हो पा रही है. भारत को दुनिया में दूसरी जगहों से तेल आयात करना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की ढुलाई का खर्च भी बढ़ रहा है. इसके अलावा रुपये का लगताार कमजोर होने से भी दामों पर दबाव था.

पेट्रोल-डीजल भी हुए महंगे

15 मई के बाद से देश में CNG के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल हुआ है. दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है. यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल भी अब 95.20 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.