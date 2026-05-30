फिर बढ़ गए CNG के दाम- अब इस शहर में 86 रुपये प्रति किलो चुकानी होगी कीमत

CNG Price Hike in Mumbai by 2 Rupees: बीते 15 दिनों में मुंबई में सीएनजी के दामों में चौथी बार वृद्धि की गई है. अब यहां सीएनजी की नई कीमत 86 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी है.

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मुंबई में CNG की कीमतें बढ़ीं @IANS

CNG Price Hike in Mumbai by 2 Rupees: संघनित प्राकृतिक गैस (CNG) के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बार इस ईंधन के दामों में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया है. इसके अलावा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दामों में भी 50 पैसे प्रति SCM (स्टैंडर्ड घन मीटर) की दर से ये दाम बढ़ाए गए हैं. हालांकि फिलहाल यह बढ़ोतरी मुंबई शहर में हुई है और महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने इसकी घोषणा कर दी है. अब मुंबई शहर और आसपास के इलाको में यह स्वच्छ ईंधन 86 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा. CNG की यह नई दरें मुंबई के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई समेत मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन (MMR) में लागू हो चुकी हैं.

मुंबई और आसपास से इलाकों में MGL सीएनजी सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनी है. यह मुंबई के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, रायगढ़, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, लातूर और ओसमानाबाद इलाकों में इस कंपनी के सैकड़ों सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं.

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों में कई दिनों तक युद्ध के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद से यहां से कच्चे तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही में लगातार समस्याएं आ रही हैं. इसके चलते दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में लगातार उछाल आ रहा है.

भारतीय तेल कंपनियों को भी अब अपने तेल आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों के अलावा दूसरे विकल्पों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे ऊंचे तेल के दाम और मालढुलाई का खर्च बढ़ रहा है. इसके चलते वह 15 मई से समय-समय पर तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं. तेल कंपनियों का कहना है कि वे पश्चिम एशिया में शुरू हुए इस संकट के चलते लगातार घाटा झेल रही हैं. अपने घाटे को कम करने के लिए उनके लिए ईंधन के दामों में यह बढ़ोतरी करना जरूरी है.

When the start is strong, the impact lasts through the entire innings, just like an

electrifying opening knock in a T20 match! Similarly, when your kitchen gets an uninterrupted flame from the very beginning,

everyday cooking becomes smoother, faster, and worry-free.​ PNG… pic.twitter.com/rh3o2sZGMG — Mahanagar Gas Ltd. (@mahanagargas) May 29, 2026

बता दें देश के ज्यादातर शहरों में सीएनजी यातायात का अहम साधन है और अब इस बढ़ोतरी के बाद टैक्सी और ऑटो से सफर करने वालों पर भी बढ़ेगा. इसके अलावा सीएनजी पर आधारित निजी वाहन मालिकों को भी अब सीएनजी की हर फिलिंग पर अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. हालांकि इन बढ़े हुए दामों के बावजूद यह ईंधन पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है.