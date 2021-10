Coal Crisis in India Explained: भारत पर कोयले का संकट मंडराया हुआ है. ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या सच में देश की ‘बत्ती गुल’ (Coal Crisis in India) हो सकती है? दरअसल पूरे देश भर में उर्जा संकट इस महीने और गंभीर हो गया जब पावर प्लांट्स के लिए इंधन की सप्लाई में कमी आ गई. इस संकट की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के पहिये ठप हो गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के अंत में देश के 135 थर्मल प्लांट में औसतन सिर्फ चार दिनों के कोयले के स्टॉक बचा था, जो अगस्त की शुरूआत में 13 दिनों के कोयले के स्टॉक से कम था. नियम के मुताबिक, थर्मल प्लांटों में 22 दिनों का कोयला स्टॉक रखना अनिवार्य है.Also Read - T20 World Cup 2021: "Shoaib Akhtar हमारी टीम तुमको उड़ा देगी", हाईवोल्टेज मैच से पहले Harbhajan Singh ने शुरू की जुबानी जंग

खबरें ऐसी हैं कि कई राज्यों में कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती तक शुरू हो चुकी है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में कई संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं. केवल इन्हीं राज्यों के नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के थर्मल प्लांट्स भी इन दिनों कोयले की कमी (Coal Crisis) से जूझ रहे हैं. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें हालात को नियंत्रित करने में जुटी हैं.

इन तमाम सवालों के बीच आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत पर क्यों मंडराया कोयले का संकट? क्या सच में हो सकती है देश की 'बत्ती गुल'? कोयले से कैसे बनती है बिजली?

भारत पर क्यों मंडराया कोयले का संकट? (Why the coal crisis hit India)

बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ऐसे समय में आई थी जब कोल इंडिया का उत्पादन, जो देश की लगभग 80 प्रतिशत ईंधन जरूरतों को पूरा करता है, इस साल लंबे मानसून के कारण घट गया था. हालांकि सीआईएल का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इसकी आपूर्ति कहीं भी निचले स्तर पर नहीं है. बिजली क्षेत्र के सूत्रों का कहना है कि समस्या भी बढ़ रही है क्योंकि कर्ज में डूबी राज्य इकाईयों द्वारा बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए अधिक कोयला खरीदने की जहमत कम उठाई गई.

इसके अलावा और भी कई वजहें हैं जैसे, आर्थिक सुधार के कारण बिजली की मांग में वृद्धि, कई महीने से मौसमी कोयला आपूर्ति में कमी, राज्य जेनकोस के पास मानसून से पहले 22 दिनों के कोयले के स्टॉक को स्टोर करने की वित्तीय क्षमता का नहीं होना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले और एलएनजी की हाई स्पॉट प्राइस हैं. ये सभी इस तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने वाले कारक हैं.

कोयले की क्वालिटी का क्या मतलब है?

घरेलू कमी को पूरा करने के लिए, विदेशों से कोयला खरीदने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन कोविड के बाद दुनिया भर में बिजली की मांग में वृद्धि ने ईंधन स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त रुचि पैदा की है जिसने वैश्विक कोयले की कीमतों को बढ़ा दिया था. इंडोनेशियाई कोयले यानी इंडोनेशिया से मंगाए जाने वाले कोयले की कीमत मार्च, 2021 में 60 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 160 डॉलर प्रति टन (सितंबर / अक्टूबर, 2021 में) 5,000 जीएआर (प्राप्त के रूप में सकल) हो गई है.

हमारे देश में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं लेकिन हमारे देश में पाए जाने वाले कोयले की क्वालिटी (Coal Quality) उतनी बेहतर नहीं है, जितनी इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले कोयले की होती है. इसके चलते हमारे देश में पाए जाने वाले कोयले से प्रदूषण भी काफी होता है. ऐसे में हम विदेशों से कोयले का आयात भी करते हैं. चूंकि इन दिनों कोयले की कीमत काफी बढ़ी हुई है. इसलिए कोयले का आयात भी प्रभावित हुआ है. इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था (Economy) में तेजी आई है, जिसके चलते बिजली की खपत (Electricity consumption) बढ़ी है.

मौसम का दिखा असर

इसके अलावा, चरम मौसम की घटनाएं भी खेल खराब कर रही हैं. चीन के शीर्ष कोयला उत्पादक प्रांत ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 खानों में उत्पादन को निलंबित कर दिया, जिससे देश में ऊर्जा संकट पर और दबाव बढ़ गया. चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है. नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि की कमी और प्राकृतिक गैस की आसमान छूती कीमतें भी वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं. किसी भी कीमत पर विश्व स्तर पर उपलब्ध ईंधन के सभी उपलब्ध स्रोतों को सुरक्षित करने का चीन का निर्णय विश्व बाजार में कमी और कीमतों में तेजी से उछाल पैदा कर रहा है.

कोयले से कैसे बनती है बिजली? (how electricity is made from coal)

देश में कोयले से कैसे बनती है बिजली? बता दें कि भारत में 70 फीसदी से ज्यादा बिजली कोयले से उत्पादित होती है. यानी कोयला ही भारत में सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने का जरिया है. कोयले से बिजली बनाने के लिए देश में जगह-जगह थर्मल प्लांट (Thermal Plant) लगे हैं. सबसे पहले कोयले की खदानों से कोयला निकाला जाता है. इसके बाद ये कोयला रेलगाड़ियों की मदद से थर्मल प्लांट पहुंचता है. इन थर्मल प्लांट में कोल फील्ड होता है, जहां रेलगाड़ियों से निकालकर कोयला इकट्ठा किया जाता है. फिर मशीन की मदद से कोल फील्ड से कोयला क्रशर मशीन तक पहुंचाया जाता है. क्रशर मशीन में कोयला को तोड़कर बारीक कर दिया जाता है. इस क्रशर मशीन से निकलने के बाद कोयला दूसरी क्रशर मशीन में पहुंचता है, जहां यह कोयला चूर्ण की तरह बारीक पीसा जाता है.

इसके बाद इस कोयले के चूर्ण को भट्टी नुमा बॉयलर में डाला जाता है. बायलर एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, जैसे आपके घरों में कुकर या पतीले में आप पानी उबालते हैं वैसे ही, पॉवर प्लांट में बायलर में पानी को गरम किया जाता है, जिससे की भाप बन पाए. दरअसल ऊपर उठे कोयले का धुआं भट्टी के ऊपर बने पानी के छोटे-छोटे पाइप से टकराता है. जिससे पानी से भरे ये छोटे-छोटे पाइप गर्म हो जाते हैं और इससे भाप बनती है. और अंतत: एक पाइप के जरिए ये भाप बड़े-बड़े टरबाइन तक जाती है. जिसके बाद भाप की शक्ति से ये टरबाइन (Turbine) तेजी से घूमते हैं और इनके घूमने से बिजली बनती है.

क्या सच में हो सकती है देश की ‘बत्ती गुल’?

इस बात की गुंजाइश बिल्कुल न के बराबर है. हां, कुछ राज्यों में बिजली कटौती हो सकती है लेकिन पूरे देश की बत्ती ‘बत्ती गुल’ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है. कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ खदानों के बंद होने और कुछ अन्य खदानों में मानसून की बारिश के कारण पानी भरने से यह कोयला संकट पैदा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है.

झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की अशोक खदान का दौरा करने वाले जोशी ने कहा कि देश में बिजली संयंत्रों को आवश्यक मात्रा में कोयला प्राप्त होता रहेगा. वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हम अब स्थिति में सुधार देख रहे हैं.’’ मंत्री ने मौजूदा स्थिति पर सीसीएल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अधिकारियों के साथ चर्चा की. अधिक कोयले के उत्पादन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रतिदिन 20 लाख टन कोयले का उत्पादन कर सकते हैं.’’

