Coal Scam News: दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन (Coal Scam) में अनियमितताओं के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) समेत 3 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इन सभी पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

CBI court grants bail to former union minister Dilip Ray and other individuals – convicted in a Jharkhand coal scam case – on bail bond of Rs 1 lakh each.

Court also grants them time till 25th November to appeal in High Court. https://t.co/d2H8e8AaTL

