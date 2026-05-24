भीषण गर्मी से बेसुध पड़ा कोबरा, बचाने के लिए CPR देने लगा शख्स, फिर जो हुआ... देखें Video

Cobra Snake Video: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बेसुध हुए कोबरा को बचाने के लिए सर्प मित्र ने CPR दिया. वीडियो वायरल होने के बाद लोग गर्मी के बढ़ते खतरे पर चिंता जता रहे हैं.

Published date india.com Published: May 24, 2026 11:03 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Cobra Snake Video
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Cobra Snake Video: देशभर में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों और जंगल में रहने वाले जीवों के लिए भी बड़ी परेशानी बनती जा रही है. मध्य प्रदेश से सामने आई एक घटना ने लोगों को भावुक कर दिया है. यहां भीषण गर्मी के कारण एक कोबरा सांप बेसुध हालत में मिला. उसे बचाने के लिए सर्प मित्र ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में सांप की जान नहीं बच सकी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बड़वानी जिले में सामने आया मामला

यह मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड इलाके के ग्राम दवाना का बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में लगातार तापमान बढ़ रहा है और पानी की कमी भी बनी हुई है. इसी वजह से कोबरा सांप बेहद कमजोर हो गया था. गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांप अपने शरीर का संतुलन भी नहीं बना पाया और कुछ देर बाद बेसुध होकर जमीन पर पड़ा मिला.

सर्प मित्र ने किया बचाने का प्रयास

जब गांव वालों ने सांप को इस हालत में देखा, तो उन्होंने तुरंत सर्प मित्र निलेश उपाध्याय को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद निलेश मौके पर पहुंचे और कोबरा को बचाने की कोशिश शुरू की. वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने सांप को पानी दिया और फिर CPR देने की भी कोशिश की. आसपास मौजूद लोग भी इस कोशिश को देखकर हैरान रह गए. हालांकि काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी सांप की हालत में सुधार नहीं आया.

देखें वीडियो:

आखिरकार नहीं बच सकी कोबरा की जान

लगातार कोशिशों के बावजूद कोबरा की मौत हो गई. इस घटना ने इलाके के लोगों को भी दुखी कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि गर्मी का असर अब जानवरों पर भी खतरनाक तरीके से दिखाई देने लगा है. जंगल और गांवों के आसपास रहने वाले जीव पानी और ठंडी जगह की तलाश में परेशान हो रहे हैं.

लोगों ने उठाए पर्यावरण को लेकर सवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पर्यावरण और बढ़ती गर्मी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान और पेड़ों की कमी वन्यजीवों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गर्मी के मौसम में जानवरों के लिए पानी और सुरक्षित जगह की व्यवस्था जरूरी है. यह घटना लोगों को प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दे रही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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