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गुजरात में पकड़ी गई 1,150 करोड़ की कोकीन, कोस्ट गार्ड और ATS को मिली बड़ी कामयाबी, 118 किलोग्राम ड्रग्स जब्त

Ahmedabad: जरात के DGP डॉ. K.L.N. राव ने बताया है कि मुंद्रा पोर्ट के बाहरी एंकरेज पर एक जहाज को रोका गया. इसमें छह बैगों में कोकीन भरी थी. दो विदेशी नागरिक यह खेप लेकर आए थे और इसे इसे दिल्ली में डिलीवर किया जाना था.

Written by: Shivendra Rai
Published: May 27, 2026, 2:22 PM IST
(गुजरात में पकड़ी गई 1,150 करोड़ की कोकीन, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(गुजरात में पकड़ी गई 1,150 करोड़ की कोकीन, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Cocaine seized off Mundra coast: भारतीय तटरक्षक बल (Coast Guard) और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (Gujarat ATS) को एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है. गुजरात के मुंद्रा तट के पास एक कंटेनर जहाज से लगभग 1,150 करोड़ रुपये मूल्य की 118 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है. गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त अभियान की कामयाबी के बाद इसकी जानकारी दी है.

कैसे पकड़ी गई कोकीन?

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ATS और कोस्ट गार्ड ने यह अभियान 25 और 26 मई की दरमियानी रात को चलाया. ये अभियान समुद्री रास्ते से तस्करी को लेकर गुजरात एटीएस द्वारा साझा की गई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया. सूचना मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की इंटरसेप्टर नौकाओं में सवार एटीएस कर्मियों ने मुंद्रा एंकरेज क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. तलाशी अभियान के दौरान एमवी यूरोप’ नाम के एक कंटेनर पोत पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देख कर एटीएस के जवानों को शक हुआ. यह पोत मुंद्रा तट से लगभग पांच समुद्री मील दूर लंगर डाले हुए था. टीम ने अंधेरे के दौरान पोत से कुछ बैग को समुद्र में फेंकते हुए देखा. इसके बाद जवान तुरंत मौके पर पहुंचे अंधेरे के बावजूद समुद्र से पांच बैग बरामद किए.

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जांच के दौरान बैगों में लगभग एक-एक किलोग्राम वजन वाले सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के 118 पैकेट पाए गए. प्रारंभिक जांच में इस पदार्थ की पुष्टि कोकीन के रूप में हुई. अधिकारियों ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ का कुल वजन लगभग 118 किलोग्राम है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,150 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आगे की जांच के लिए पोत को बंदरगाह पर लाया गया है और कोस्ट गार्ड, जरात एटीएस तथा अन्य एजेंसियों इस मामले की जांच कर रही हैं. बताया गया है कि पिछले पांच सालों में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया यह 15वां सफल अभियान था जिसमें मादक पदार्थ पकड़े गए.

कराची से होते हुए शिप आया था गुजरात

गुजरात के DGP डॉ. KLN राव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो विदेशी नागरिक यह खेप जहाज पर लेकर आए थे. राव के अनुसार, यह जहाज ब्राजील, कई लैटिन अमेरिकी देशों, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कराची से होते हुए मुंद्रा पहुंचा था. उन्होंने ये भी बताया कि इस ड्रग्स को दिल्ली में एक तंज़ानियाई नागरिक और एक युगांडा के नागरिक को सौंपा जाना था. राव ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए लोगों के पास से एक हाई-कम्युनिकेशन सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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