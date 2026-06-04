'दिल्ली एयरपोर्ट न पहुंचें समर्थक...', कॉकरोच जनता पार्टी ने बदला प्लान; अब सीधे पुलिस से मांगेंगे प्रदर्शन की अनुमति

Cockroach Janata Party New Plan: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 6 जून को प्रस्तावित अपने प्रदर्शन से पहले एक अहम घोषणा करते हुए समर्थकों से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न पहुंचने की अपील की है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत लौट रहे हैं और पहले उन्होंने अपने समर्थकों को एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बुलाया था. हालांकि, अब पार्टी ने इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है.
CJP की तरफ से जारी संदेश में कहा गया कि एयरपोर्ट पर समर्थकों के जुटने को लेकर अपेक्षा से कहीं अधिक प्रतिक्रिया मिली है. बड़ी संख्या में लोगों ने दिपके के स्वागत में पहुंचने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इतनी भीड़ एयरपोर्ट के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है और यात्रियों के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा कर सकती है.
पार्टी ने साफ कहा कि उसका मकसद किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना नहीं है. इसी कारण समर्थकों से अनुरोध किया गया है कि वे एयरपोर्ट आने की योजना को रद्द कर दें और निर्धारित कार्यक्रम के अगले चरण पर ध्यान दें. अब अभिजीत दिपके के दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाने की संभावना है. वहां वे प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए औपचारिक अनुमति मांगेंगे.
CJP का कहना है कि उसका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा. 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है. ये विरोध प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है. पार्टी का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. इसी मांग को लेकर CJP पिछले कुछ समय से लगातार अभियान चला रही है.
दिलचस्प बात ये है कि सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक और असामान्य राजनीतिक अभियानों के कारण चर्चा में रहने वाली CJP अब जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है. पार्टी के हालिया अभियानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काफी समर्थन मिला है, जिसके बाद इसके कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एयरपोर्ट पर भीड़ न जुटाने का फैसला पार्टी की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। इससे एक ओर प्रशासनिक टकराव की संभावना कम होगी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपने आंदोलन को अनुशासित और जिम्मेदार बताने में सफल हो सकती है. अब सबकी नजर 6 जून को होने वाले प्रदर्शन पर टिकी है. ये देखना दिलचस्प होगा कि जंतर-मंतर पर होने वाला ये कार्यक्रम कितनी भीड़ जुटा पाता है और क्या CJP अपनी मांगों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने में सफल होती है.
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