कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अभिजीत दीपके को युवक ने जड़ा थप्पड़, समर्थकों से हुई हाथापाई, देखें VIDEO

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमला हुआ है. Zee न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर में सोमवार (15 जून 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था. इसी दौरान दो युवक स्टेज पर चढ़ गए और अभिजीत दीपके को कई थप्पड़ जड़ दिए. घटना इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ समझ न आया. इसके तुरंत बाद CJP के समर्थकों ने हमलावरों को पकड़कर पीट दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, अभिजीत दीपके जयपुर में NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए थे. शहीद स्मारक पर अभिजीत दीपके की अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसी दौरान घटना हुई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Attack on @abhijeet_dipke at Jaipur #cockroach @CJP_2029 pic.twitter.com/gs6kY4DZIp
— Naveen Sayeni (@NaveenSayeni) June 15, 2026
रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान अभिजीत दीपके समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे. इसी बीच कई युवाओं ने उन्हें अपने कंधों पर उठा रखा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान एक युवक अचानक अभिजीत दीपके के करीब पहुंचा और देखते ही देखते उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद युवाओं ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.
स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हुए. युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में किया, जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.
इस बीच CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया- “यह किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है. यह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है. बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्थाएं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध है.”
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