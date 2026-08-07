Cockroach Janta Party Announces First National Working Committee Names New Leadership Team
CJP ने किया पहली नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान, सोशल मीडिया से संगठन तक... जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी पहली नेशनल वर्किंग कमेटी की घोषणा कर संगठन को औपचारिक रूप दिया है. नई टीम के साथ पार्टी अब देशभर में विस्तार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अभियान चलाने की तैयारी में है.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 6 अगस्त 2026 को अपनी पहली नेशनल वर्किंग कमेटी की घोषणा की.
संस्थापक अभिजीत दीपके को नेशनल कन्वेनर, जबकि आशुतोष रांका और सौरव दास को को-कन्वेनर बनाया गया.
पार्टी ने संगठन, मीडिया, लीगल, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस समेत 14 पदों पर जिम्मेदारियां तय कीं.
CJP ने अगले छह महीनों में देशभर में संगठन विस्तार और सितंबर से ‘क्या बोलती पब्लिक’ अभियान शुरू करने का ऐलान किया.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक युवा आधारित व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत मई 2026 में हुई थी. यह मुख्य न्यायाधीश की बेरोजगार युवाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में बनी थी और खुद को आलसी व बेरोजगार युवाओं की आवाज बताती है. 6 अगस्त 2026 को पार्टी ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्य समिति (नेशनल वर्किंग कमेटी) का औपचारिक ऐलान किया. यह कदम पार्टी को सिर्फ सोशल मीडिया आंदोलन से आगे बढ़ाकर संगठित ढांचा देने के लिए उठाया गया है. आइए जानते हैं किसे क्या जिम्मेदारी मिली.
News18, NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को फाउंडर और नेशनल कन्वेनर बनाया गया है.
आशुतोष रांका और सौरव दास को को-कन्वेनर की जिम्मेदारी दी गई है. यह घोषणा दो दिन की कोर कमेटी बैठक के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हुई.
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन-चार्ज का पद अजिंक्य शिंदे (35) को मिला है, जबकि संगठन के सह-प्रभारी दीपक बालियान (26) बनाए गए हैं.
राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज (34) हैं.
मीडिया लीड विजय रेड्डी मल्लांगी (30), लीगल अफेयर्स लीड रत्ना सिंह (31), रिसर्च एंड पॉलिसी लीड वैष्णवी गौर (29), टेक्नोलॉजी लीड रोहन देशपांडे (31) और फाइनेंस लीड योगेश इंगले (33) को सौंपा गया है. कुल 14 पदों पर 11 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है.
पार्टी ने जोनल प्रभारी भी नियुक्त किए हैं. नॉर्थ जोन के लिए दीपक बालियान, साउथ जोन के लिए विजय रेड्डी मल्लांगी, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए अंकित भारद्वाज (35) और वेस्ट जोन के लिए योगेश इंगले को चुना गया है. पार्टी ने साफ कहा है कि इन नामों के अलावा फिलहाल कोई और आधिकारिक पदाधिकारी नहीं है.
अगले छह महीनों में CJP राज्य समन्वय समितियां, लोकसभा स्तर और शहर स्तर की इकाइयां बनाने की योजना बना रही है.
‘क्या बोलती पब्लिक’
इससे पार्टी का देशभर में विस्तार होगा. अभिजीत दीपके ने बताया कि सितंबर में ‘क्या बोलती पब्लिक’ नाम का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा. इसमें शिक्षा, न्याय व्यवस्था, रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता की राय ली जाएगी. पार्टी बेरोजगारी और युवाओं के वेतन संबंधी समस्याओं पर फोकस करेगी.
CJP खुद को राजनीतिक दल के बजाय दबाव समूह बताती है. यह जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद संगठनात्मक रूप ले रही है. कुछ युवाओं ने कोर कमेटी गठन पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया, लेकिन पार्टी ने आधिकारिक सूची जारी कर दी है.
यह घोषणा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इससे पहले यह मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थी. अब औपचारिक नेतृत्व के साथ यह शिक्षा सुधार, संस्थागत जवाबदेही और युवा अधिकारों पर काम करेगी. अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं.
कुल मिलाकर, CJP की नई नेशनल वर्किंग कमेटी युवा नेतृत्व को आगे लाती है. ज्यादातर सदस्य 26 से 35 वर्ष के बीच के हैं. पार्टी का फोकस सिस्टम की जवाबदेही बढ़ाने और युवा मुद्दों पर आवाज उठाने पर रहेगा. यह घोषणा 6 अगस्त 2026 को हुई और कई प्रमुख समाचार माध्यमों ने इसे कवर किया.