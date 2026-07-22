जंतर-मंतर पर CJP समर्थकों की पत्थरबाजी, पुलिस ने फिर दागे आंसू गैस के गोले

इस बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया. दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रदर्शन के दौरान RAF के एक जवान पर हमले के मामले में FIR दर्ज की है.

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार (22 जुलाई 2026) की रात करीब 9 बजे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, CJP प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की. इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. इससे पहले सोमवार (20 जुलाई) को भी CJP के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था. आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे.

इस बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया. दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रदर्शन के दौरान RAF के एक जवान पर हमले के मामले में FIR दर्ज की है.

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत किसी मंत्री के घर के बजाय न्यूट्रल जगह पर होनी चाहिए. विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि जनता की अदालत यहीं है. मंत्रियों को लोगों के बीच आना चाहिए.