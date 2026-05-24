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Opinion: कॉकरोच जनता पार्टी: सोशल मीडिया ट्रेंड या बड़ा राजनीतिक नैरेटिव? AAP कनेक्शन से यूपी चुनाव तक उठते सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है. CJP, अभिजीत दीपके, केजरीवाल और यूपी चुनाव कनेक्शन को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

Opinion: Cockroach Janta Party

डॉ. पतंजलि मिश्र: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है और इस विवाद के केंद्र में है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP). 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं और कॉकरोच का जिक्र किया था. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया. लेकिन इस पूरे विवाद के बाद इंटरनेट पर यह नया राजनीतिक नाम तेजी से चर्चा में आ गया. सोशल मीडिया पर इस नाम की जबरदस्त चर्चा है. इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसे एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है. लेकिन जस्टिस के बयान के महज एक हफ्ते के भीतर इस डिजिटल पार्टी की लोकप्रियता ने सवाल भी खड़े किए हैं.

क्योंकि किसी संगठन का इतनी तेजी से खड़ा होना, उसका नाम तय होना, एजेंडा बनना, घोषणापत्र सामने आना और फिर सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर फैल जाना आसान प्रक्रिया नहीं मानी जाती. यह शक तब और गहरा जाता है जब नजर इसके संस्थापक पर जाती है. उनके पुराने राजनीतिक और डिजिटल जुड़ाव को देखने पर यह सवाल उठने लगता है कि क्या यह सिर्फ व्यंग्य, इंटरनेट मजाक या डिजिटल एक्सपेरिमेंट भर है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक सोच भी काम कर रही है. और अगर ऐसा है, तो इसका पहला राजनीतिक प्रयोग अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है. ऐसा मानने के पीछे कई तर्क हैं, लेकिन उससे पहले इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है.

कौन है कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक?

कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इसके संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके हैं. दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि दीपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं और कई मीम कैंपेन से जुड़े रहे हैं. इतना ही नहीं, वह AAP की नीतियों और कामकाज की खुलकर तारीफ भी करते रहे हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह आम आदमी पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी योजनाओं से काफी प्रभावित रहे हैं.

तो क्या केजरीवाल इसके पीछे हैं?

13 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने Gen Z युवाओं से सड़क पर उतरने और संघर्ष करने की अपील की थी. अपने बयान में उन्होंने युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों का उदाहरण भी दिया था. दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल के इस बयान के एक हफ्ते के भीतर ही अभिजीत दीपके का यह संगठन सामने आ गया और सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल करने लगा. अगर हाल के राजनीतिक माहौल को देखें, तो पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने और सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही जाती रही है.

CJP के बहाने विपक्ष करना चाहता है विरोध?

भले ही यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया हो, लेकिन इसकी चर्चा को सबसे ज्यादा हवा विपक्षी नेताओं, एक्टिविस्ट्स और ऑनलाइन इकोसिस्टम से मिलती दिखाई देती है. टीएमसी, सपा और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार इस डिजिटल पार्टी के जरिए सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. यही वजह है कि कुछ लोग इसे किसी अचानक पैदा हुए डिजिटल ट्रेंड के बजाय एक संगठित राजनीतिक नैरेटिव की तरह देख रहे हैं.

राहुल गांधी को लेकर क्या है इस संगठन की सोच?

इस संगठन के अस्तित्व में आने के बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. अपनी एक पुरानी पोस्ट में दीपके ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर लिखा था कि “राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वे खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं. वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे.” इस बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस विरोधी आंदोलन की जमीन से हुआ था. कांग्रेस की छवि को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देने वालों में AAP को भी शामिल किया जाता है. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को कमजोर करना अभी भी कुछ राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बना हुआ है.

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मीम कल्चर से माइंडसेट वॉर तक

कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक वायरल मीम या इंटरनेट मजाक मानना शायद बड़ी गलती होगी. असल में यह भारत की बदलती हुई डिजिटल राजनीति का संकेत बनती दिखाई दे रही है. पहले राजनीति रैलियों, पोस्टरों और टीवी डिबेट से तय होती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम रील्स, मीम पेज और वायरल हैशटैग राजनीतिक नैरेटिव बना रहे हैं. भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि सोशल मीडिया ने कोई बड़ा नैरेटिव बनाया हो. लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की खास बात यह है कि यह सीधे Gen Z और इंटरनेट कल्चर को टारगेट करती दिखाई देती है. यह मीम्स, व्यंग्य, रील्स और वायरल कंटेंट के जरिए राजनीति को “एंटरटेनमेंट फॉर्मेट” में बदल रही है. और आज की राजनीति में जहां नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, वहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि CJP चुनाव लड़ेगी या नहीं.

यूपी चुनाव पर क्या असर?

देश में अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है. ऐसे में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के संभावित राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक नजदीकियां चर्चा का विषय रही हैं. फिलहाल राज्य की राजनीति में सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है. अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक समीकरण कोई नई बात नहीं है. दोनों दलों के नेता कई मौकों पर मंच साझा कर चुके हैं. AAP सांसद संजय सिंह कई बार अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं. अगर केजरीवाल और अखिलेश यादव की हालिया राजनीति को ध्यान से देखें, तो पिछले कुछ समय से दोनों ही नेता युवाओं को सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाने की बात करते नजर आएंगे. ऐसे में यह चर्चा भी चल रही है कि आने वाले समय में सपा और AAP की रणनीति यूपी की राजनीति में नया समीकरण बना सकती है.

अखिलेश को कांग्रेस से क्या दिक्कत है?

अब सवाल उठता है कि आखिर सपा और कांग्रेस के रिश्तों में असहजता की वजह क्या हो सकती है? दरअसल, अखिलेश यादव कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि वह यूपी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. राजनीतिक तौर पर सपा यह भी समझती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस की बढ़ती मौजूदगी ने यूपी की विपक्षी राजनीति के समीकरणों को बदला है. दूसरी तरफ, सपा के सामने अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती भी है. खासकर मुस्लिम वोटों के संभावित बंटवारे को लेकर राजनीतिक विश्लेषण लगातार होते रहे हैं. यही वजह है कि यूपी में विपक्षी दलों के बीच सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर राजनीतिक स्पेस और नेतृत्व की लड़ाई भी उतनी ही अहम मानी जा रही है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं.ये लेखक अपने निजी विचार हैं.)