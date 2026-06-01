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क्या है 'Cockroach Janta Party' का दिल्ली प्लान? CBSE-NEET विवाद में एंट्री, विदेश से लौटते ही जंतर मंतर में डलेगा डेरा?

CBSE और NEET विवादों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा की है. चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा प्लान.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 1, 2026, 3:40 PM IST
क्या है 'Cockroach Janta Party' का दिल्ली प्लान? CBSE-NEET विवाद में एंट्री, विदेश से लौटते ही जंतर मंतर में डलेगा डेरा?
कॉकरोच जनता पार्टी करेगी दिल्ली में आंदोलन. Image Source- AI से बनाई गई है.

Cockroach Janta Party Delhi Plan: CBSE और NEET एग्जाम से जुड़े विवादों के बीच एक ऑनलाइन आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) सुर्खियों में है. इसके संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) ने भारत लौटकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. उनका कहना है कि छात्रों की समस्याओं और कथित पेपर लीक मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी संदेश में कहा कि वे 6 जून को अमेरिका से भारत लौटेंगे और सीधे दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे. उनका मुख्य मकसद शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा करना बताया जा रहा है. उनकी योजना के अनुसार, भारत आगमन के बाद वे समर्थकों से एयरपोर्ट पर मिलने की अपील करेंगे. इसके बाद सभी लोग एकजुट होकर संसद मार्ग थाना जाएंगे और वहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनाएंगे.

और पढ़ें: 'हमारे फॉलोअर्स इंडियंस हैं...', भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी कहने पर भड़की Cockroach Party, दिखा दिया पूरा डेटा

जंतर-मंतर पर क्या होगा?

प्रस्तावित प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर (Jantar Mantar) को बनाया गया है, जो पहले भी कई बड़े आंदोलनों का केंद्र रहा है.दिपके का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहेगा. उन्होंने ये भी कहा कि वे महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू जैसे विचारकों से प्रेरित हैं और संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति के अधिकार पर भरोसा रखते हैं.

इस आंदोलन का एक बड़ा राजनीतिक संदेश ये भी है कि छात्र समुदाय और युवा अब शिक्षा प्रणाली में कथित खामियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं. NEET और CBSE परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने देशभर में चर्चा को जन्म दिया है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं. दिपके ने ये भी कहा कि उनके परिवार और मित्रों को उनकी गिरफ्तारी का डर है, लेकिन वे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका तर्क है कि डर के माहौल में लोकतंत्र कमजोर होता है और नागरिकों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है.

वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) का नाम भी इस पूरे विवाद में सामने आया है, क्योंकि आंदोलनकारी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. एक्सप का मानना है कि इस तरह के आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच रहे हैं, जिससे सरकार और प्रशासन के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं. आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जाता है और क्या वास्तव में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होता है या नहीं.

अतिरिक्त रूप से ये मामला सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. कई छात्र संगठनों और नागरिक समूहों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग को मजबूत किया है. प्रशासन के लिए ये चुनौती है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति और सुरक्षा सुनिश्चित करे. वहीं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर प्रदर्शन योजनाबद्ध और शांतिपूर्ण रहता है तो ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण बन सकता है जो भविष्य में नीति निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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