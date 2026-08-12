'जल्द आ रहा जंतर-मंतर सीजन-2...' बोले अभिजीत दीपके, भाजपा पर लगाए आरोप

Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि जंतर-मंतर सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिजीत ने कहा है कि आज बुधवार को दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी. हम हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था.
उन्होंने आगे बताया कि हर कोई यही कह रहा था कि ऊपर से दबाव है… बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था. हमारे पास इसकी रसीद भी है. लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिलीं. उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने CJP की मीटिंग यहां होने दी, तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा. यह सब BJP कर रही है. उनकी हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि वे देश के युवाओं से डरे हुए हैं. अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी-मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं.
#WATCH दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, “आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी… हम हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई हमें हॉल किराए पर नहीं दे रहा था। सब यही कह रहे थे कि ऊपर से दबाव है… बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था। हमारे पास इसकी… pic.twitter.com/Q4tW4OOb17
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026
इसके बाद मीडिया से बातचीत में दीपके ने कहा कि, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि ‘जंतर-मंतर’ का सीज़न 2 कब शुरू होगा. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ‘जंतर-मंतर’ का सीज़न 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है.
#WATCH | दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, “इस अभियान का उद्देश्य देश भर के उन ग्रामीण स्कूलों को ठीक करना है जिन्हें इतने सालों से नजरअंदाज किया गया है।” pic.twitter.com/952xPXRmlt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें