कॉकरोच जनता पार्टी में बड़ी टूट, एक्टिविस्ट मनीष ब्रह्मभट्ट ने बनाई CJP-डेमोक्रेटिक, अभिजीत दीपके पर लगाए बड़े आरोप

CJP-D के फाउंडर मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल पर ‘डील’ करन का आरोप लगाया है. ब्रह्मभट्ट ने दावा किया कि CJP की टीम में सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया है.

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मनीष ब्रह्मभट्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी CJP-डेमोक्रेटिक का ब्रॉशर भी लॉन्च किया. (ANI)

देश के बेरोजगारों को लेकर प्रधान न्यायाधीश (CJP) जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से अस्तित्व में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर आंदोलन से दुनियाभर में चर्चा में आई थी. CJP को खासतौर पर Gen-Z का बहुत सपोर्ट मिला. CJP के बैनर चले जंतर-मंतर में हुए छात्र आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है. CJP फाउंडर अभिजीत दीपके घर-घर में चर्चित हो गए. लेकिन, अब उनकी कॉकरोच जनता पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं. CJP के को-फाउंडर मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP से अलग होकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी-डेमोक्रेटिक’ (CJP-D) नाम से नया राजनीतिक मंच बनाने का ऐलान किया है.

ब्रह्मभट्ट ने CJP के नेतृत्व और अभिजीत दीपके के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने CJP को AAP की बी टीम तक बता दिया. उनके मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी अपने मूल छात्र आंदोलन से भटक गई है. अब यह ‘टीम केजरीवाल’ में बदल चुकी है. वहीं, अभिजीत दीपके ने ब्रह्मभट्ट के आरोपों पर जवाब दिया है.

CJP में पहली बड़ी फूट

CJP की शुरुआत छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी. हाल के प्रदर्शनों के बाद इसे काफी चर्चा मिली, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. मनीष ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया कि संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले छात्रों और स्वयंसेवकों को दरकिनार किया जा रहा है. फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए हैं.

ब्रह्मभट्ट का कहना है कि CJP जिस आंदोलन से निकली थी, उसका मकसद युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को उठाना था. उनके मुताबिक संगठन अब अपने मूल एजेंडे से दूर होता जा रहा है.

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‘टीम केजरीवाल’ बनाने का आरोप

मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP के प्रमुख अभिजीत दीपके पर आरोप लगाया कि संगठन में ऐसे लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक खेमे से है. उन्होंने इसी वजह से मौजूदा CJP नेतृत्व को ‘टीम केजरीवाल’ करार दिया.

अभिजीत दीपके बोले- मैं किसी का B टीम नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार (3 सितंबर) को अपनी पार्टी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की ‘B टीम’ बताए जाने के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा- “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की B टीम हूं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी (AAP) की B टीम हूं. मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को साथ बैठकर तय करना चाहिए कि मैं किसकी B टीम हूं. जबकि, हमारे हिसाब से हम छात्रों की A टीम हैं. दीपके ने यह बात नासिक दौरे के दौरान कही.”

CJP-D का क्या होगा एजेंडा?

मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP-D को पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने वाले मंच के तौर पर पेश किया है. उनका दावा है कि नई पार्टी का फोकस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा. उन्होंने संकेत दिया है कि CJP-D अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर टीम बनाकर व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएगी.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या CJP-D युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर एक मजबूत विकल्प बन पाएगी या फिर CJP का यह विभाजन संगठन को और कमजोर कर देगा? आने वाले दिनों में दोनों गुटों की गतिविधियों से तस्वीर और साफ होगी.

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CJP के आंदोलन की टाइम लाइन

पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन 20 जून से शुरू हुआ था.

28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्रों के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू की.

20 जुलाई के ‘संसद चलो’ के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इस दिन जंतर-मंतर के आसपास 30 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए.

पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई.

इसके बाद 21 से 24 जुलाई के बीच सरकार और CJP की बातचीत हुई. 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया.

इसके बाद 21 से 24 जुलाई के बीच सरकार और CJP की बातचीत हुई. 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया. इसके बाद सरकार ने CJP की सभी मांगें मानने का ऐलान किया. CJP ने भी इसकी पुष्टि की. इसके बाद 25 जुलाई को ही आंदोलन वापस लिए जाने का ऐलान हुआ.

26 जुलाई को कुल 36 दिन बाद जंतर-मंतर पर CJP का छात्र आंदोलन खत्म हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से जुड़ी देशभर में हुईं सभी FIR रद्द कर दी हैं.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों के संबंध में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी. अदालत के इस फैसले के बाद CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च आंदोलन वापस ले लिया.

CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को आत्महत्या से मरने वाले छात्रों के परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

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