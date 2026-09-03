कॉकरोच जनता पार्टी में बड़ी टूट, एक्टिविस्ट मनीष ब्रह्मभट्ट ने बनाई CJP-डेमोक्रेटिक, अभिजीत दीपके पर लगाए बड़े आरोप

देश के बेरोजगारों को लेकर प्रधान न्यायाधीश (CJP) जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से अस्तित्व में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर आंदोलन से दुनियाभर में चर्चा में आई थी. CJP को खासतौर पर Gen-Z का बहुत सपोर्ट मिला. CJP के बैनर चले जंतर-मंतर में हुए छात्र आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है. CJP फाउंडर अभिजीत दीपके घर-घर में चर्चित हो गए. लेकिन, अब उनकी कॉकरोच जनता पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं. CJP के को-फाउंडर मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP से अलग होकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी-डेमोक्रेटिक’ (CJP-D) नाम से नया राजनीतिक मंच बनाने का ऐलान किया है.
ब्रह्मभट्ट ने CJP के नेतृत्व और अभिजीत दीपके के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने CJP को AAP की बी टीम तक बता दिया. उनके मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी अपने मूल छात्र आंदोलन से भटक गई है. अब यह ‘टीम केजरीवाल’ में बदल चुकी है. वहीं, अभिजीत दीपके ने ब्रह्मभट्ट के आरोपों पर जवाब दिया है.
CJP की शुरुआत छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी. हाल के प्रदर्शनों के बाद इसे काफी चर्चा मिली, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. मनीष ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया कि संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले छात्रों और स्वयंसेवकों को दरकिनार किया जा रहा है. फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित हो गए हैं.
ब्रह्मभट्ट का कहना है कि CJP जिस आंदोलन से निकली थी, उसका मकसद युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को उठाना था. उनके मुताबिक संगठन अब अपने मूल एजेंडे से दूर होता जा रहा है.
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मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP के प्रमुख अभिजीत दीपके पर आरोप लगाया कि संगठन में ऐसे लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक खेमे से है. उन्होंने इसी वजह से मौजूदा CJP नेतृत्व को ‘टीम केजरीवाल’ करार दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार (3 सितंबर) को अपनी पार्टी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की ‘B टीम’ बताए जाने के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा- “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की B टीम हूं. कुछ लोग कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी (AAP) की B टीम हूं. मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को साथ बैठकर तय करना चाहिए कि मैं किसकी B टीम हूं. जबकि, हमारे हिसाब से हम छात्रों की A टीम हैं. दीपके ने यह बात नासिक दौरे के दौरान कही.”
मनीष ब्रह्मभट्ट ने CJP-D को पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने वाले मंच के तौर पर पेश किया है. उनका दावा है कि नई पार्टी का फोकस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा. उन्होंने संकेत दिया है कि CJP-D अलग-अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर टीम बनाकर व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएगी.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या CJP-D युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर एक मजबूत विकल्प बन पाएगी या फिर CJP का यह विभाजन संगठन को और कमजोर कर देगा? आने वाले दिनों में दोनों गुटों की गतिविधियों से तस्वीर और साफ होगी.
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