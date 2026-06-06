Cockroach Janta Party: जंतर मंतर पर भीड़ जमा.. अमेरिका से दिल्ली आए अभिजीत दिपके, विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की मंजूरी

Gen Z के नेतृत्व वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली के जंतर-मंतर पहुँच गए हैं. विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले, कई लोग "धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफ़ा दो!" जैसे नारे लगाने के लिए वहां जमा हुए.

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ऐसे हो रहा है प्रदर्शन

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है.

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता Sonam Wangchuk ने भी प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है.

दिल्ली पुलिस ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके को शनिवार, 6 जून को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी है. दिपके जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए अमेरिका से दिल्ली पहुंचे हैं. दिपके ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर अपने साथ एक किताब और तिरंगा लेकर आएं. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही निशाना बनाया है. वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा गृह मंत्री अमित शाह जैसे VIP लोगों के घरों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है. CJP के ऑफ़िशियल हैंडल ने फ़ोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट में कहा, “भारत के संविधान के पूरे समर्थन के साथ, ‘कॉकरोच’समूह के सदस्य सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

Crowds gather at Jantar Mantar for Cockroach Janta Party protest against education minister. Education minister Dharmendra Pradhan must resign! pic.twitter.com/skLGZfzCiT — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026

विरोध प्रदर्शन सबसे पहले शिक्षा मंत्री के खिलाफ चुनने की वजह क्या है ?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन सबसे पहले शिक्षा मंत्री के खिलाफ चुनने की वजह NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले और CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में कथित गड़बड़ियों हैं, इन्हें लेकर मंत्री और शिक्षा विभाग की आलोचना हो रही है.

Premission letter to protest at Jantar Mantar. pic.twitter.com/ky3399az69 — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026

सोनम वांगचुक शामिल होंगे

लद्दाख के 59 वर्षीय एक्टिविस्ट, जिन्हें सितंबर में इस इलाके के लिए स्वायत्तता की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद छह महीने तक हिरासत में रखा गया था, ने पहले ही घोषणा की थी कि वह इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होंगे. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, “अगर हम नहीं, तो कौन? अगर अभी नहीं, तो कब? अगर 5 जून तक कुछ नहीं बदलता है, तो मैं 6 जून को दिल्ली में CJP सदस्यों के साथ शामिल होऊंगा. अगर हालात इतने खराब हो जाएं तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए… लाखों युवाओं की ज़िंदगी और असल में भारत के भविष्य पर पड़ने वाले असर की तो बात ही क्या है.”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी चिंताएं NEET पेपर लीक और CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े विवाद से कहीं आगे की हैं. उन्होंने कहा, “आपके लिए वजह NEET और CBSE परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा मुद्दा है. पिछले चार दशकों से, मैंने दूर-दराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की है. जब मुझे कुछ भी बदलते हुए नहीं दिखता, तो मुझे निराशा होती है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत महसूस होती है.”