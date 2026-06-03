Sonam Wangchuk का समर्थन, 3 नए प्रवक्ता और जंतर-मंतर मार्च... आखिर क्या है Cockroach Janta Party का पूरा प्लान?

कुछ महीने पहले तक 'Cockroach Janta Party' (CJP) को ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर चल रहे एक सार्केज्म के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब ये धीरे-धीरे एक संगठित युवा आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/cockroach-janta-party-sonam-wangchuk-support-abhijeet-dipke-jantar-mantar-protest-8435357/ Copy

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर व्यंग्य और विरोध के प्रतीक के रूप में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब खुद को एक संगठित युवा आंदोलन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है. इसके फाउंडर अभिजीत डिपके (Abhijeet Dipke) की भारत वापसी, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित धरना और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) के समर्थन ने इस संगठन को अचानक राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

CJP की शुरुआत एक ऑनलाइन अभियान के रूप में हुई थी, जहां शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए जाते थे. संगठन का दावा है कि NEET, CUET, CBSE और SSC GD जैसी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने करोड़ों छात्रों को प्रभावित किया है. इसी मुद्दे को लेकर अब ये समूह सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है.

सोनम वांगचुक का लिया जा रहा समर्थन

इस अभियान को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए पहचाने जाने वाले सोनम वांगचुक ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया. एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि उन्होंने CJP का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्हें इसके सदस्यों की देशभक्ति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मंशा ईमानदार लगी. उनके समर्थन को आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे संगठन को व्यापक पहचान मिलने की संभावना है.

चुने गए 3 प्रवक्ता

इसी बीच Cockroach Janta Party (CJP) ने अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए तीन नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति भी की है. पत्रकार सौरव दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. सौरव दास कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं और विभिन्न जन आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं. उनके अलावा विजेता दहिया और आशुतोष रांका को भी प्रवक्ता बनाया गया है.

विजेता दहिया राजनीतिक शोध, लेखन और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं. वहीं, आशुतोष रांका IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं और पहले मैकिन्से एंड कंपनी में काम कर चुके हैं. हाल के वर्षों में वह शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े कई अभियानों में एक्टिव रहे हैं.

इन नियुक्तियों को CJP के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब तक संगठन मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय था, लेकिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति यह संकेत देती है कि वो मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात अधिक व्यवस्थित तरीके से रखना चाहता है. इस बीच संस्थापक अभिजीत डिपके 6 जून को भारत लौटने वाले हैं.