दांडी मार्च दिवस पर लॉन्च हुई, प्रह्लाद सिंह पटेल की पदयात्राओं की तस्वीरों से सजी 'कॉफी टेबल बुक'

Coffee Table Book: दांडी मार्च दिवस के अवसर पर प्रह्लाद सिंह पटेल की पदयात्रों से सजी किताब कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई है.

Coffee Table Book: दांडी मार्च दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक खास कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई. इस किताब में मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल की अलग-अलग पदयात्राओं की तस्वीरें और उनसे जुड़े अनुभव शामिल किए गए हैं. किताब में उनकी यात्राओं के कई यादगार पल को तस्वीरों और छोटे नोट्स के साथ दिखाया गया है, ताकि लोग समझ सकें कि पदयात्रा के दौरान समाज और लोगों से जुड़ने का अनुभव कैसा होता है.

पदयात्राओं की झलक दिखाएगी किताब

इस किताब में प्रह्लाद सिंह पटेल की कई पदयात्राओं की झलक दिखाई गई है. खास तौर पर साल 2021 में की गई वह पांच दिन की पदयात्रा भी इसमें शामिल है, जो उन्होंने अपने साथियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च मार्ग पर की थी. इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था. पदयात्रा के दौरान रास्ते में लोगों से मुलाकात, बातचीत और समाज से जुड़े कई अनुभव इस किताब का हिस्सा बने हैं.

आसान भाषा में

किताब के लॉन्च के बाद प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि पांच दिन की इस यात्रा के दौरान खींची गई तस्वीरों और यादों को अब एक कॉफी टेबल बुक के रूप में तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तस्वीरों की किताब नहीं है, बल्कि एक यात्रा की कहानी भी है. इस किताब को वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला ने लिखा है और इसे आसान भाषा में तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें.

हर पग देता अनुभूति

किताब के लॉन्च कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे. इनमें मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी, आलोक मोहन नायक और उनके अन्य साथी शामिल थे. किताब में प्रह्लाद सिंह पटेल ने “हर पग देता अनुभूति” नाम से एक खास हिस्सा भी लिखा है. इसमें उन्होंने बताया है कि पदयात्रा सिर्फ पैदल चलने का काम नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और समाज से जुड़ने का एक अच्छा तरीका भी है.

ग्राम स्वराज पदयात्रा

प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस किताब को तैयार करने में मदद करने के लिए दर्शनम संस्था की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें समाज को सही दिशा दिखाने में मदद करती हैं. उन्होंने यह भी याद किया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उन्होंने 16 अगस्त से 19 अगस्त 2019 तक ग्राम स्वराज पदयात्रा निकाली थी. इस यात्रा का मकसद नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर गांवों का संदेश लोगों तक पहुंचाना था.

