बर्फ से ढके पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर बह रहीं उत्तरपूर्वी हवाएं, दिल्ली-NCR समेत उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में पड़ेगी ठंड

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में रविवार से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ों से बर्फीली उत्तरपूर्वी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बहने लगी हैं. इसने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसने उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े क्षेत्रों में ठंड से राहत दिलाई थी, पीछे हटना शुरू हो गया है. आईएमडी ने सोमवार और बुधवार के बीच दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर शीतलहर चलने का भी अनुमान लगाया है.

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ से राहत मिलने से पहले उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में इस महीने के अधिकांश दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. यह पिछले 10 से 11 दिनों से भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की परत और दो पश्चिमी विक्षोभों के बीच एक बड़े अंतर के कारण था, जिसने बर्फ से ढके पहाड़ों से ठंडी हवाओं को सामान्य से अधिक समय तक चलने दिया.