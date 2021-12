Weather In Delhi NCR: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड के साथ ही बीते दिनों बारिश भी दिल्ली-एनसीआर से जुड़े इलाकों में देखी गई. अब आलम यह है कि यहां ठिठुरन बढ़ती जा रही है और लोग इससे बचने के तरह-तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं. दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में लोग ठंड से बचने के लिए आग सेंकते दिखे. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो वायरल हो रही हैं. उत्तर भारत में अभी भी ठंड का प्रकोप कम नहीं होगा ऐसा अनुमान है. मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है.Also Read - UP Assembly Election 2022: चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए UP के दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग का पैनल

People sit near the fire to comfort themselves during cold winter morning in Delhi Visuals from the Nizamuddin area pic.twitter.com/9ZrxOe0YYb — ANI (@ANI) December 28, 2021

बीते सोमवार को कई पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हुई. लोग भी इस बर्फबारी का आनंद उठाते देखे गए. जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनीटॉप में ताजा बर्फबारी के कारण सबसे ज्यादा सैलानी यहां आ रहे हैं. बर्फबारी में सैलानियों की मस्ती की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इन इलाकों में बर्फबारी के कारण ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो सुबह ऑफिस या फिर अपने काम से बाहर निकलते हैं.

Udhampur, Jammu & Kashmir | Tourists visit Patnitop as the famous tourist spot receives fresh snowfall. Visuals from yesterday, December 27 pic.twitter.com/Iyuo3Wx3ao — ANI (@ANI) December 28, 2021

दिल्ली के साथ हरियाणा, राजस्था और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देर रात बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है. इन इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय खोजते दिखे. ठिठुरन से बचने के लिए लोग सुबह भी रजाई से बाहर निकलने के कतराते रहे. मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में बारिश के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण अगले कुछ दिन शीतलहर चलने का अनुमान है.