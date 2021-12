Cold Wave: ठंड अब अपने प्रचंड रूप में आती दिखाई दे रही है. सोमवार सुबहर उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थस्थल चमोली से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आईं. यही नहीं उत्तराखंड के अन्य पर्यटन स्थलों जैसे औली और चमोली जिले के अन्य क्षेत्रों में भी ताजा बर्फबारी हुई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ ही लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं. इन पर्वतीय इलाकों में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं. 25 दिसंबर को क्रिसमस से लेकर नए साल के अवसर पर इन इलाकों में पर्यटकों का आना खूब होता है. एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और खुश हैं तो दूसरी तरफ ठिठुरन से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. रविवार रात दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम साफ तो हो गया, लेकिन इससे ठिठुरन बढ़ गई है.Also Read - दिल्‍ली में राहुल गांधी से मिलने के बाद हरीश रावत के बोल- कदम, कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा...

मौसम विभाग ने देर शाम भविष्यवाणी की कि अगले दो घंटे में होडल, नंदगांव, इगलास, सिकंदर राव, राया, हाथरस, जलेसर, जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यही नहीं मौसम विभाग ने पानीपत, पलवल, औरंगाबाद (हरियाणा), कांधला, बिजनौर, खतौली, सकोटी टांडा, हस्तिनापुर, दौराला, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बहाजोई, शिकारपुर, खुर्जा, पहासु, देबई में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कही. रात करीब 10 बजे दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के इन मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई. Also Read - हरिद्वार में भड़काऊ भाषणों पर भारी आक्रोश के बाद मामला दर्ज, 1 नामजद

Badrinath shrine and Auli in Chamoli district of Uttarakhand receive snowfall. Early morning visuals from the popular tourist spots. pic.twitter.com/45lKO1v5OK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 27, 2021