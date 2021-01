weather, cold wave, India, Latest News Update : उत्‍तर भारत से लेकर मध्‍य भारत समेत देश के कई राज्‍यों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का कहर जारी रहेगा. शीत लहर के साथ ही कहीं-कहीं भयंकर ठंड पड़ेगी . दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ) के चलते मौसम विभाग पंजाब-हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का अलर्ट जारी किया. इसके साथ ही कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है. दरअसल बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से उत्तरी-पश्चिमी सर्द हवाओं के शनिवार से मैदानी इलाकों की ओर आने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है. Also Read - Kisan Andolan: हरियाणा के करनाल में हुए हंगामे पर पुलिस का बड़ा एक्शन- 800 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज

शीत लहर या गंभीर शीत लहर की स्थिति अगले 3 दिनों तक संभावना

मौसम विभाग ने कहा है, अगले तीन दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में और यूपी, उत्तर एमपी और राजस्थान में अलग-अलग कुछ हिस्सों पर शीत लहर / गंभीर शीत लहर की स्थिति अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावना है.

Cold Wave/Severe Cold Wave conditions at some parts also very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and in isolated parts over UP, north MP and Rajasthan during next 3 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 12, 2021