कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा: कानून मंत्री रीजीजू ने नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाने वाले पूर्व न्यायाधीश के इंटरव्यू को किया शेयर

नई दिल्ली: कानून मंत्री किरेन रीजीजू (Law Minister Kiren Rijiju) ने रविवार को हाई के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का अपहरण किया है.

बता दें कि बीते दिनों में उच्च न्यायपालिका (higher judiciary) में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया (process of appointment of judges) को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ा है. रीजीजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) के एक साक्षात्कार का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह एक न्यायाधीश की आवाज है और अधिकांश लोगों के इसी तरह के समझदारीपूर्ण विचार हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ने के बीच रीजीजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बताया है.

न्यायमूर्ति सोढ़ी ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है. कानून मंत्री ने यह भी कहा, वास्तव में अधिकांश लोगों के इसी तरह के समझदारीपूर्ण विचार हैं. केवल कुछ लोग हैं, जो संविधान के प्रावधानों और जनादेश की अवहेलना करते हैं और उन्हें लगता है कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं.