Online Booking for HSRP, Colour-Coded Stickers: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर को लेकर चालान कटने के बाद इसको लेकर अफरा-तफरी का माहौल है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ये दोनों चीजें सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है. इस कारण वाहन मालिकों से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है. मंगलवार को राजधानी दिल्ली ऐसे 239 वाहन मालिकों को चालान जारी किया गया था, जिनकी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड फ्यूल स्कीटर (colour-coded fuel stickers) नहीं थे. हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग अभी 5500 रुपये का ही चालान दे रहा है. Also Read - Color Coded Fuel Stickers and High Security Registration Plate: तुरंत बदलिए अपनी कार-बाइक का नंबर प्लेट वरना 10,000 जुर्माना भरने को रहिए तैयार

इस बीच इसको लेकर अफरा तफरी के बीच इन दोनों चीजों की आपूर्तिकर्ता कंपनी ‘रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स’ की वेबसाइट बुधवार को हैक हो गई जिसके बाद करीब पांच घंटे के लिए नंबर प्लेट और रंगीन कोड स्टीकर की बुकिंग का काम ठप हो गया. कंपनी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. Also Read - देश में जल्द अब सिर्फ इस मार्का वाले मिलेंगे हेलमेट, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया

प्रवक्ता ने बताया कि वेबसाइट सुबह करीब 10.50 बजे हैक हुई और शाम को जा कर समस्या समाप्त हुई. इस संबंध में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा में मामला दर्ज कराया गया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रंगीन कोड स्टीकर वाले 239 वाहन मालिकों को चालान जारी किया था.

नियम के तहत अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में यह नंबर प्लेट होने अनिवार्य है. अब वाहनों में HSRP के साथ कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर (colour-coded fuel stickers) भी लगाना ही होगा. HSRP के साथ colour-coded fuel stickers लेने के लिए आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर और इंजन नंबर की जरूरत पड़ेगी.

केंद्र सरकार ने HSRP के दाम तय नहीं किए हैं. ऐसे में इसके निश्चित दाम नहीं है. कई ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे आप HSRP और कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर खरीद सकते हैं. यहां दोपहिया वाहन के लिए 400 रुपये और कार के लिए 1100 रुपये तक की मांग की जा रही हैं. इसके अलावे कलर कोटेड स्टीकर के लिए 100 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. इन वेबसाइट्स को सरकार ने ये दोनों चीजें उपलब्ध कराने के लिए ऑथराइज किया है.