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ट्रेनों में अब नहीं दिखेंगी सफेद चादरें, Vande Bharat Sleeper का वीडियो वायरल, नया डिजाइन देख हैरान रह जाएंगे
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रियों को रंगीन चादर और तकिया कवर मिले. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जानिए लोगों ने क्या कहा?
भारतीय रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रियों को एक छोटा, लेकिन दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है. पहले जहां AC कोच में यात्रियों को साधारण सफेद चादर और तकिया कवर दिए जाते थे, वहीं अब इनकी जगह रंग-बिरंगी और डिजाइन वाली बेडिंग दी जा रही है. यह बदलाव सोशल मीडिया पर तब चर्चा में आया जब एक यात्री ने ट्रेन में मिली नई बेडिंग का वीडियो शेयर किया. वीडियो में देखा गया कि सीटों पर बिछी चादरें अब ब्लॉक-प्रिंट और रंगीन पैटर्न वाली हैं, जिससे पूरा कोच पहले से ज्यादा आकर्षक और आरामदायक नजर आता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वंदे भारत का वीडियो
यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर Oindrila Datta ने शेयर किया था. उन्होंने अपने रील में मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब एसी कोच का माहौल पहले जैसा ‘मॉर्चरी’ जैसा नहीं लगता. दरअसल, पहले एसी कोच में हर तरफ सिर्फ सफेद चादरें दिखाई देती थीं, जिससे कई लोगों को वह माहौल थोड़ा अजीब लगता था. वीडियो में दिखाया गया कि यात्री अपनी बर्थ पर नई डिजाइन वाली चादर और कंबल के साथ आराम से सो रहे हैं. इस बदलाव को देखकर कई लोगों ने कहा कि इससे ट्रेन का माहौल ज्यादा गर्मजोशी भरा और आरामदायक लगता है.
वीडिया देख क्या बोले लोग?
सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प रही. कई यूजर्स ने कहा कि रंगीन बेडिंग से कोच ज्यादा सुंदर और आरामदायक लग रहा है. कुछ लोगों ने लिखा कि यह बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना सकता है. वहीं कुछ लोगों ने चिंता भी जताई कि कई यात्री रेलवे की चीजों को संभालकर नहीं रखते. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि कहीं लोग इन नई चादरों को गंदा न कर दें या उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश न करें. लोगों ने यह भी याद दिलाया कि ट्रेन में मिलने वाली चादर, कंबल और तकिए रेलवे की संपत्ति होती है.
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सिर्फ वंदे भारत स्लीपर में मिला यह बदलाव
कुछ यूजर्स ने यह भी साफ किया कि यह नया बदलाव फिलहाल सिर्फ वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेनों में देखा जा रहा है. सामान्य एसी 3-टियर कोच वाली ट्रेनों में अभी भी पहले की तरह सफेद बेडिंग ही दी जाती है. दरअसल, वंदे भारत ट्रेनों को प्रीमियम यात्रा अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसलिए इसमें कई नई सुविधाएं और छोटे-छोटे बदलाव भी किए जा रहे हैं. यही कारण है कि यात्रियों को यहां सामान्य ट्रेनों की तुलना में थोड़ा अलग अनुभव मिलता है.
साफ-सफाई और बेहतर सर्विस पर भी जोर
इससे पहले भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सेवाओं से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो में IRCTC की ओर से दिए जाने वाले खाने की साफ-सफाई दिखाई गई थी. वीडियो में एक कर्मचारी दस्ताने, मास्क और हेयरनेट पहनकर यात्रियों को खाना परोसते हुए नजर आया. इससे यह साफ होता है कि रेलवे अब यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए साफ-सफाई, सुविधा और आराम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. कुल मिलाकर वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में किए जा रहे ऐसे छोटे-छोटे बदलाव यात्रियों के सफर को और भी बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं.
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