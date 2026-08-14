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समय रैना को SC से मिली बड़ी राहत, दिव्यांग बच्चों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द

मामला इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड से जुड़ा है. इस शो में दिव्यांग लोगों और SMA (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) जैसी गंभीर बीमारी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हो गया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 14, 2026, 3:36 PM IST
समय रैना को SC से मिली बड़ी राहत, दिव्यांग बच्चों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द
समय रैना ने 2017 में स्टैंड-अप कॉमेडी शुरू की थी. (ANI)

जाने-माने कॉमेडियन और यू-ट्यूबर समय रैना समेत 5 कॉमेडियन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है. इस शो में रैना ने दिव्यांग बच्चे पर आपत्तिजनक कमेंट किया था. समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत मिली है.

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने शुक्रवार (14 अगस्त) को ये फैसला दिया. कोर्ट ने इन पांचों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने की कोशिशों की तारीफ की. अदालत ने कहा कि ये सभी युवा और प्रतिभाशाली हैं. अगर उन्होंने अपनी एनर्जी पॉजिटिव दिशा में लगाई है, तो इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे.

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इससे पहले जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और बाकी 4 कॉमेडियन पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने माना था कि पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था. अब कोर्ट ने सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है. हालांकि, दिव्यांग लोगों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि ऑनलाइन और मनोरंजन से जुड़े कंटेंट में दिव्यांग लोगों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए किस तरह के नियम या दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड से जुड़ा है. इस शो में दिव्यांग लोगों और SMA (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) जैसी गंभीर बीमारी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हो गया था. समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायतें और आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे.क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन ने भी इन कॉमेडियन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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कब से शुरू की स्टैंड-अप कॉमेडी?

समय रैना ने 2017 में स्टैंड-अप कॉमेडी शुरू की थी. कॉलेज के दौरान पुणे में उन्होंने ओपन माइक से शुरुआत की. उनकी पहली ओपन-माइक परफॉर्मेंस अगस्त 2017 में बताई जाती है. इसके बाद उन्होंने अनिर्बान दासगुप्ता और अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमेडियन्स के शो में हिस्सा लिया. 2019 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिल. वह Amazon Prime Video के ‘Comicstaan Season 2’ के को-विनर बने. इसी शो के बाद रैना को देशभर में पहचान मिली.

कितनी है समय रैना की नेटवर्थ?

‘नेट वर्थ स्पॉट’ के मुताबिक, समय रैना के YouTube चैनल पर 8.28 मिलियन से ज्‍यादा सब्सक्राइबर हैं. हर महीने लगभग 68.7 मिलियन व्यूज आते हैं. अकेले YouTube से उनकी सालाना कमाई 4.1 मिलियन डॉलर (लगभग 38 करोड़ रुपये) से 7.4 मिलियन डॉलर (लगभग 68 करोड़ रुपये) के बीच हो सकती है. इसके साथ ही रैना YouTube ऐड, पेड मेंबरशिप और लाइवस्ट्रीम से कमाई करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सर्ड कोलेबोरेशन से भी उनकी इनकम होता है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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