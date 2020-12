Rajnath Singh at FICCI’s 93rd Annual General Meeting: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब भारतीय सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की बहादुरी से रक्षा कर रहे थे. सिंह ने कहा कि कोई वायरस हमारे सशस्त्र बलों को उनकी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकता. Also Read - कंगना रनौत ने की राजनाथ सिंह से मुलाकात, फिल्म 'तेजस' के लिए लिया आशीर्वाद

हिमालय की सीमाओं पर अक्रामकता की स्थिति पर उन्होंने कहा , ''हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे के अक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है.''

वहीं लद्दाख में बल के साहस की उन्होंने सराहना की और कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों की भारी तैनाती है और इन परीक्षा की घड़ियों में हमारी सेनाओं ने अनुकरणीय साहस दिखाया है .

सिंह ने कहा, ‘‘ हमारे सशस्त्र बलों ने उनका (चीनी सेना) बेहद बहादुरी से सामना किया और उन्हें वापस जाने को मजबूर किया .’’

The coming generations of this nation will be proud of what our forces have managed to achieve this year. Whenever there is a situation at the LAC, the most obvious outcome is a comparison between India and China’s military strength: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/15drZl92uh

