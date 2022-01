नई दिल्ली: मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और दो साल पहले बीजेपी में शामिल होने वालीं साइना नेहवाल (Saina Nehwal) के लिए अभिनेता सिद्धार्थ (Siddharth) की टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है. साइना नेहवाल ने इसे खुद गलत बताया है. वहीं, अब महिला आयोग ने इसकी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर से कहा कि बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ ‘भद्दा और अनुचित’ ट्वीट करने के लिए अभिनेता सिद्धार्थ के अकाउंट को ब्लॉक किया जाए. इसके साथ ही महिला आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से कहा है कि सिद्धार्थ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए. बता दें कि साइना नेहवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं.Also Read - सिद्धार्थ की अभद्र टिप्पणी पर साइना नेहवाल का जवाब- बेहतर शब्दों से खुद को बयां कर सकते थे

सिद्धार्थ ने साइना के खिलाफ यह टिप्पणी उनके उस ट्वीट को लेकर की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ‘गंभीर चूक’ के मुद्दे को लेकर किया था. सिद्धार्थ के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में कई लोगों ने नाराजगी जताई. महिला आयोग का कहना है कि अभिनेता की यह टिप्पणी नारी विरोधी, महिला की लज्जा को भंग करने वाली, अपमानजक और महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली है. उसने कहा कि अभिनेता द्वारा की गई ‘भद्दी और अनुचित‘ टिप्पणी का संज्ञान लिया गया है. Also Read - लेजेंड्स लीग क्रिकेट का हिस्सा नहीं होंगे सचिन तेंदुलकर; अमिताभ बच्चन वाले झूटे विज्ञापन के लिए आयोजकों को लगाई फटकार

Shame on you #Rihanna https://t.co/FpIJjl1Gxz

Subtle cock champion of the world… Thank God we have protectors of India. 🙏🏽

आयोग ने कहा, ‘‘महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक से कहा है कि वे इस मामले की तत्काल जांच कराएं और कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए. आयोग ने अभिनेता के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रएवाई के लिए कहा है.’’ महिला आयोग ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेखा शर्मा ने ‘ट्विटर इंडिया’ के स्थानीय शिकायत अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि सिद्धार्थ का ट्विटर अकाउंट तत्काल ब्लॉक किया जाए.

“COCK & BULL”

That’s the reference. Reading otherwise is unfair and leading!

Nothing disrespectful was intended, said or insinuated. Period. 🙏🏽

— Siddharth (@Actor_Siddharth) January 10, 2022