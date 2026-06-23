15 मौतों का गुनहगार कौन? AC Duct में लगी आग से जली लखनऊ की कमर्शियल बिल्डिंग, जानें और क्या-क्या हुआ खुलासा?

Lucknow Coaching Centre Fire: हादसे के बाद एसआईटी का गठन हुआ है और चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. साथ ही चार अधिकारियों पर भी गाज गिरी है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 23, 2026, 7:02 AM IST
15 मौतों का गुनहगार कौन? AC Duct में लगी आग से जली लखनऊ की कमर्शियल बिल्डिंग, जानें और क्या-क्या हुआ खुलासा?
अलीगंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. (photo credit, IANS)

  • बिल्डिंग के AC डक्ट (Duct) से आग शुरू होने की आशंका
  • ज्यादातर पीड़ित दूसरी मंजिल पर फंसे हुए थे, जहां कोचिंग थी
  • सीएम ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया
  • दो सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) भी बनाई

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में लगी आग, जिसमें ज़्यादातर छात्र मारे गए, शायद बिल्डिंग के AC डक्ट (Duct) से शुरू हुई थी. उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने यह बात कही है. इस भयानक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और चार अधिकारी निलंबित किए गए हैं.

और पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के पीछे लापरवाही? रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल बिल्डिंग, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं

क्यों भाग नहीं पाए लोग?

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एके शर्मा ने यह भी कहा कि अलीगंज के इस अग्निकांड की शिकार इमारत में बाहर निकलने का सही रास्ता न होने के कारण धुएं से दम घुटने से मौतें हुईं है. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के नियमों में हुई सभी संभावित कमियों की जांच की जाएगी.

जानिए क्या-क्या पता चला

सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके में उषा मेहता मार्ग पर एक तीन मंज़िला बिल्डिंग में लगी भयानक आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए. ज्यादातर पीड़ित दूसरी मंजिल पर फंसे हुए थे, जहां छात्र सेंटर में क्लास ले रहे थे.

कैसी है घायलों की स्थिति?

केजीएमयू के पीआरओ प्रो. केके सिंह ने बताया, घटना के बाद कुल 22 लोगों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर लाया गया. उनमें से 15 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पांच घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया और उनकी हालत स्थिर है. ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा, दो बच्चों के कूदने के कारण उन्हें पीठ में चोटें आईं और CT स्कैन व अन्य प्रक्रियाओं के बाद उनका इलाज किया जा रहा है.

चार गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने उनकी पहचान राम कृष्ण उपाध्याय (43), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62), तुशोक कृष्ण जायसवाल (31) और सुरेश कुमार साहू के रूप में की है.

चार अधिकारी सस्पेंड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अलीगंज आग की घटना के सिलसिले में चार अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. सस्पेंड किए गए अधिकारियों में गौरव कुमार, बिजली विभाग के जानकीपुरम डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कलेक्शन); कमलेन्द्र कुमार सिंह, इंदिरा नगर फायर डिपार्टमेंट के फायर स्टेशन सेफ्टी ऑफिसर (FSSO); अनिल कुमार, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) में असिस्टेंट इंजीनियर (AE); और प्रमोद पांडे, LDA में जूनियर इंजीनियर (JE) शामिल हैं.

जान गंवाने वाले लोगों के नाम

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल द्वारा जारी सूची में मृतकों की पहचान सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमनी, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज भार, सहजान, जयनील चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार और सुमाल्य के रूप में की गई.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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