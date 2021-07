नई दिल्ली: ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय’ (Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh) का नाम बदलकर अब ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh)’ कर दिया गया है. इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया है.Also Read - Encounter breaks out in Srinagar: श्रीनगर में एनकाउंटर, दो आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया.

‘Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh’ has been changed to ‘High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh’, according to an order notified. pic.twitter.com/OlGsFI0hkB — ANI (@ANI) July 17, 2021



आदेश में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था.

आदेश में कहा गया है कि ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय’ नाम बड़ा और बोझिल है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है, जो अन्य साझा उच्च न्यायालय के नामों की तर्ज पर है जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय.