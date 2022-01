Community Transmission of Omicron: यह बात तो स्पष्ट है कि ओमीक्रोन कोरोना वायरस (Coronavirus) का अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट है. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहली बार सामने आने के बाद ओमीक्रोन दुनिया के सवा सौ से ज्यादा देशों में फैल चुका है. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई देशों में ओमीक्रोन की वजह से नई लहर देखने को मिल रही है. भारत में भी ओमीक्रोन (Omicron in India) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे लोगों में भी ओमीक्रोन संक्रमण पाया जा रहा है, जिनकी कोई ट्रैवेल हिस्ट्री नहीं है. उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ओमीक्रोन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन (Community Transmission of Omicron) शुरू हो चुका है. ऐसी ही डराने वाली खबर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु (Tamil Nadu) से भी है.Also Read - आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ और कालीघाट मंदिर; जानें कब दर्शन कर पाएंगे आप

तमिलनाडु के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि शुक्रवार को ओमीक्रोन के 76 मामले राज्य में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के सामुदायिक प्रसार का संकेत है और टीकाकरण ही इसके और प्रसार को रोकने का एकमात्र हल है. सुब्रमण्यम ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा कि चेन्नई में 10 लड़कियों सहित 34 विद्यार्थी कोविड से संक्रमित पाए गए हैं और वे कोविड देखभाल केंद्र में उनका इलाज चल रहा है.

उन्होंने कहा, 'आज हमने ओमीक्रोन के 76 नए मामलों की घोषणा की. यह इस वायरस के सामुदायिक प्रसार का संकेत है. लेकिन जो संतोषजनक खबर हमें मिली है, वह यह है कि ओमीक्रोन से संक्रमित पाए गए लोग चार दिनों के उपचार के बाद निगेटिव पाए गए और ठीक होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई.

एक बुलेटिन के अनुसार तमिलनाडु में ओमीक्रोन के मामलों की संख्या 120 हो गई हैं, जिनमें से 66 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई.