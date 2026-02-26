  • Hindi
जिस कंपनी ने भारत पर राज किया, वो खुद हो गई दिवालिया! East India Company का 1857 के बाद दूसरा पतन

East India Company एक बार फिर बंद हो गई है. 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी पहली बार बंद हुई थी, तब ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था. 2010 में इसे फिर से शुरू किया गया.

East India Company Bankrupt: कभी भारत में व्यापार के बहाने सत्ता स्थापित करने वाली East India Company एक बार फिर इतिहास के पन्नों में सिमट गई है. 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद जिस कंपनी का औपचारिक अंत हुआ था, उसका आधुनिक रूप भी अब लिक्विडेशन में चला गया है.

18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनियों में गिना जाता था. इसने भारत में व्यापार के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे-धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से सत्ता छीनकर सीधे शासन की बागडोर संभाली, जिससे कंपनी का पहला अध्याय समाप्त हो गया.

ऐतिहासिक लेकिन विवादित नाम

करीब डेढ़ सदी बाद, इस ऐतिहासिक लेकिन विवादित नाम को दोबारा जीवित करने की कोशिश की गई. भारतीय उद्यमी Sanjiv Mehta ने शुरुआती 2000 के दशक में इसके नाम के अधिकार खरीदे और 2010 में लंदन के मेफेयर इलाके में एक लग्जरी स्टोर खोला. ये नया अवतार चाय, कॉफी, चॉकलेट और अन्य प्रीमियम खाद्य उत्पाद बेचता था.

मेहता ने उस समय इसे भावनात्मक रूप से ‘इतिहास को पलटने’ जैसा कदम बताया था. उनका कहना था कि एक भारतीय की तरफ से उस कंपनी का स्वामित्व लेना, जिसने कभी भारत पर शासन किया, एक तरह की प्रतीकात्मक जीत है. हालांकि, ये कोशिश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई. हाल ही में कंपनी को आधिकारिक रूप से लिक्विडेशन में डाल दिया गया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी पर लाखों पाउंड का कर्ज था, जिसमें टैक्स और कर्मचारियों का बकाया भी शामिल है. लंदन के न्यू बॉन्ड स्ट्रीट स्थित इसका स्टोर अब खाली है और वेबसाइट भी बंद हो चुकी है. इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आज भी विवादों से जुड़ा है.

इसे भारत में आर्थिक शोषण, अकाल और उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इसके पास लगभग 2.5 लाख सैनिकों की निजी सेना थी, जो कई यूरोपीय देशों की सेना से भी बड़ी थी. आधुनिक दौर में इसे एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन आर्थिक चुनौतियों और सीमित बाजार के कारण ये सफल नहीं हो सका.

